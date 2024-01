Manger plus de protéines peut aider les femmes à vieillir en bonne santé

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Manger suffisamment de protéines est crucial pour la santé des femmes au fil du temps, et les sources végétales telles que le tofu et les haricots peuvent être particulièrement bénéfiques. Studio Yagi/Getty Images

Les protéines, un nutriment essentiel à la construction musculaire, peuvent jouer un rôle important dans le vieillissement en bonne santé des femmes.

Les chercheurs ont découvert que les femmes qui consommaient plus de protéines, notamment végétales, restaient en meilleure santé en vieillissant.

Les sources de protéines végétales nutritives comprennent les légumineuses, les grains entiers, les noix et les graines.

Si vous espérez vieillir en beauté, consommer suffisamment de protéines peut être un bon point de départ, suggèrent de nouvelles recherches.

Dans une étude publiée mercredi dans Le journal américain de nutrition cliniqueles femmes qui consommaient plus de protéines, en particulier provenant de sources végétales telles que les haricots et les céréales, étaient en meilleure santé en vieillissant.

Des chercheurs de l’Université Tufts ont examiné les données de plus de 48 000 professionnelles de la santé de 1986 à 2016. L’étude a suivi des femmes en bonne santé et âgées de 30 à 50 ans au début de l’étude.

Les chercheurs ont analysé des enquêtes sur ce que mangeaient les femmes pour extrapoler la quantité de protéines qu’elles consommaient et ont comparé les résultats avec leur état de santé global.

Ils ont constaté que les femmes qui consommaient plus de protéines présentaient des taux nettement inférieurs de maladies chroniques liées au vieillissement, notamment les maladies cardiaques, le cancer, le diabète et le déclin cognitif. Les chercheurs ont mesuré l’apport en protéines en fonction du pourcentage de calories totales. Par exemple, les participants qui tiraient environ 18 % de leurs calories totales provenant des protéines étaient plus susceptibles d’être des personnes âgées en bonne santé que ceux qui ne tiraient que 15 % de leurs calories totales provenant des protéines.

Mais toutes les protéines n’étaient pas également bénéfiques, a déclaré Andres Ardisson Korat, auteur principal de l’étude et scientifique au Centre de recherche en nutrition humaine Jean Mayer USDA sur le vieillissement à l’Université Tufts.

Les plus grands bénéfices ont été observés chez les femmes qui consommaient principalement des protéines végétales : elles étaient 46 % plus susceptibles que leurs pairs de ne pas souffrir de maladies chroniques graves ni d’autres déficiences physiques et mentales en vieillissant.

En revanche, les femmes qui consommaient plus de protéines sous forme de sources animales telles que le bœuf, les produits laitiers et les œufs étaient 6 % moins susceptibles de rester en bonne santé, en partie à cause de préoccupations liées à un taux de cholestérol plus élevé. Cependant, elles étaient toujours en meilleure santé que les femmes qui consommaient globalement moins de protéines.

“Ceux qui consommaient de plus grandes quantités de protéines animales avaient tendance à souffrir davantage de maladies chroniques et ne parvenaient pas à obtenir l’amélioration des fonctions physiques que nous associons normalement à la consommation de protéines”, a déclaré Korat dans un communiqué de presse.

Manger plus de plantes peut vous aider à obtenir des nutriments essentiels ainsi que des protéines

Les sources de protéines végétales comprennent les légumineuses comme les haricots, les pois chiches et le soja, les grains entiers comme l’avoine et le quinoa, ainsi que les noix et les graines.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les aliments à base de plantes auraient pu être bénéfiques dans l’étude car ils sont riches en nutriments, notamment en fibres, en vitamines et en composés appelés polyphénols qui préviennent l’inflammation.

Les protéines sont également essentielles à la construction musculaire, un facteur important dans la prévention de la fragilité à mesure que nous vieillissons.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ce qui pourrait être à l’origine de l’amélioration apparente de la santé liée à la consommation de protéines végétales. De futures études pourraient également aider à déterminer qui pourrait en bénéficier puisque les données démographiques de cette étude étaient limitées aux femmes d’un groupe d’âge et d’une profession spécifiques.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont recommandé de manger pour la longévité en choisissant principalement des protéines d’origine végétale, avec du poisson, de la viande, des œufs ou des produits laitiers pour fournir des vitamines et des minéraux tels que le fer et la B12.

Les résultats suggèrent également que c’est une bonne idée de commencer à manger suffisamment de protéines dès votre plus jeune âge, avant que des problèmes de santé ne surviennent.

“Obtenir la majorité de vos protéines à partir de sources végétales à la quarantaine, ainsi qu’une petite quantité de protéines animales semble être propice à une bonne santé et à une bonne survie jusqu’à un âge avancé”, a déclaré Korat dans le communiqué de presse.