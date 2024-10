Manger plus de protéines aide les patients atteints d’un cancer colorectal à conserver leurs muscles – ou même à en gagner

Manger de plus grandes quantités de protéines pourrait aider les personnes atteintes d’un cancer colorectal à conserver une masse musculaire essentielle pendant la chimiothérapie, selon une nouvelle étude de l’Université de l’Alberta.

Dans un étude pilotedes chercheurs ont demandé à des patients atteints d’un cancer colorectal d’atteindre l’un des deux niveaux quotidiens de protéines alimentaires. Les résultats ont montré que même si les patients avaient du mal à manger autant, environ la moitié d’entre eux conservaient ou même gagnaient de la masse musculaire en mangeant simplement plus de protéines.

« C’est une grande réussite, compte tenu des effets de fonte musculaire du cancer et de la chimiothérapie », déclare le professeur Carla Pradoexpert en nutrition à la Faculté des sciences de l’agriculture, de la vie et de l’environnement et chercheur principal de l’étude.

Symptômes du cancer colorectal — la troisième cause la plus diagnostiquée et la deuxième cause de décès liés au cancer dans le monde – et le traitement lui-même peut provoquer un manque d’appétit, des nausées, de la diarrhée, de la constipation et une altération du goût. Selon des recherches, près de la moitié des personnes atteintes de ce type de cancer ont une faible masse musculaire au moment du diagnostic. Parallèlement à cela, le cancer entraîne plusieurs changements métaboliques dans le corps qui provoquent une dégradation des tissus, en particulier des muscles squelettiques.

La perte de masse musculaire non seulement réduit la fonction physique quotidienne et la qualité de viemais aussi augmente le risque de complications pendant le traitement et réduit les taux de survie.

L’étude, dirigée par Katherine Ford pour obtenir un doctorat en nutrition et métabolisme, s’est concentrée sur la possibilité pour les patients d’augmenter leur apport quotidien en protéines à deux grammes par kilogramme de poids corporel, soit le double. la recommandation nutritionnelle minimale en oncologie d’un gramme par kilogramme.

Cinquante patients atteints d’un cancer colorectal de stade deux à quatre ont été divisés en deux groupes et invités à consommer des protéines soit à raison d’un gramme par kilogramme, soit encouragés à atteindre le double de cette quantité.

Tous les participants ont reçu des conseils nutritionnels personnalisés d’une diététiste professionnelle, qui leur a fourni des plans de repas et des conseils sur la façon d’augmenter leur apport en protéines en utilisant de la viande, du poisson et des produits laitiers, ainsi que des suppléments protéiques.