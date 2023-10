Jour 68h44Ed Currie vient de battre le record du monde en produisant le piment le plus piquant du monde – pour la deuxième fois

L’expert en poivre de Caroline du Sud, Ed Currie, détenait déjà le record de la sélection du piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper. Mais il n’a apparemment pas eu peur de la faucheuse et a fait monter la barre avec son nouveau record, Pepper X.

Il fait trois fois plus chaud que le Reaper selon l’échelle thermique de Scoville qui note les piments forts sur un « heatmètre » en fonction de leur piquant.

Pour avoir une idée de la force du piment : votre piment jalapeno ordinaire compte entre 2 000 et 50 000 SHU (Scoville Heat Units). Le nouveau Pepper X s’élève à 2,69 millions d’unités. C’est plus élevé sur l’échelle que le spray anti-ours, qui coûte 2.2. millions de SHU, selon l’Associated Press.

« Je suis essentiellement un accro au poivre. Je mange des poivrons depuis tellement de décennies que même si je peux en ressentir la chaleur, disons, comme un jalapeno, cela ne me fait vraiment rien », Currie, le fondateur de PuckerButt Pepper Company, a déclaré Jour 6 hôte Brent Bambury.

Il a fallu près d’une décennie à Currie pour produire le poivre de manière stable. Le processus implique le croisement de huit à 12 générations de plantes. C’était certifié par le Livre Guinness des Records du Monde plus tôt ce mois-ci. Currie a également récemment mangé un Pepper X entier dans la populaire série YouTube Hot Ones.

REGARDER | Ed Currie mange un Pepper X sur Hot Ones

Currie admet que la chaleur était « brutale » lorsqu’il a essayé le poivre pour la première fois, persistant pendant environ trois heures. Mais il dit qu’il l’a maîtrisé après environ 20 minutes.

« C’est une expérience pour tout le corps lorsque vous mangez autant de capsaïcine à la fois », faisant référence au composant des poivrons qui provoque l’irritation au contact des tissus humains.

Currie a parlé à Bambury de ce qui se passerait si un débutant en piment essayait Pepper X et pourquoi il continue d’augmenter l’échelle de chaleur. Voici une partie de leur conversation.

Il semble que vous devez avoir une sorte de qualification spéciale pour pouvoir [eat hot peppers like that]. Quelle est la différence entre moi et toi quand il s’agit d’en manger un ?

Eh bien, nous avons tous une tolérance différente à la chaleur. Vous savez, c’est un peu comme boire de la bière. Quand on est jeune et qu’on boit une bière, une ou deux bières vous mettent vraiment en colère. Si vous devenez alcoolique, une caisse de bière pourrait faire la même chose.

Mais tu as souffert en mangeant du Pepper X, alors…

Oh ouais, la chaleur a été brutale immédiatement.

Mais que se passerait-il si je le faisais ?

Tu vomirais immédiatement… Chili Klaus, qui en a aussi mangé un avec moi [Hot Ones], il est comme le roi des poivrons de l’UE. Et cinq minutes après la fin de l’émission, il vomissait dans une poubelle. Et il m’a dit que c’étaient les pires 24 heures de sa vie. Chaque fois qu’il essayait de manger ou de boire quelque chose, il tombait à nouveau malade.

J’aime faire des choses que les autres trouvent stupides. – Ed Currie, expert en poivre

Ed, nous parlons de nourriture. Nous parlons de poivrons. Quel est l’intérêt de créer un morceau de nourriture qui est si ignoble, pour certaines personnes, qu’elles ne peuvent pas le garder dans leurs intestins ?

Eh bien, lorsque vous en faites une sauce piquante ou une salsa et que vous n’en utilisez pas beaucoup, c’est en fait un poivre vraiment savoureux.… Vous utilisez de petites quantités et cela va très loin.

Et vous avez également établi le précédent record du monde. C’était votre création ?

Oui j’ai. Et il y a beaucoup de poivrons entre eux et d’autres encore à venir.

Ed Currie brandit sa certification selon laquelle sa nouvelle variété de poivrons Pepper X est la plus piquante au monde. (Jeffrey Collins/Associated Press)

Qu’est-ce qui chez vous souhaite libérer ces choses sur le monde et les goûter vous-même ? Qu’en est-il à propos d’Ed Currie ?

Il ne s’agissait pas d’obtenir le piment le plus fort du monde. Ce que je cherche à faire, c’est d’augmenter certains niveaux de capsinoïdes… et la science prouve qu’ils le sont. ont effectivement le potentiel pour aider à guérir le cancer, à lutter contre les maladies cardiaques, à lutter contre la SLA, l’obésité, la dépendance, toutes sortes de choses.

Nous augmentons donc ces niveaux dans les poivrons pour voir si les scientifiques peuvent en faire quelque chose. Mais ensuite, vous savez, l’industrie de la sauce poivrée a tellement décollé que nous prenons tous les restes et les transformons en sauce piquante.

Ce sont des objectifs louables, Ed, mais il me semble que vous devez personnellement être un amateur de sensations fortes. Est-ce dans votre ADN ?

Oh, ouais, un amateur de sensations fortes est dans mon ADN. Vous savez, j’aime faire des choses que les autres trouvent stupides. Et je vais utiliser ceci comme exemple : mes enfants, quand ils avaient six et quatre ans, ont décidé qu’ils voulaient faire du karaté. C’est donc à l’âge de 55 ans que j’ai commencé à faire du karaté. Et j’ai participé à des tournois où je me suis battu avec des gens qui avaient trente ans de moins que moi, vous savez, et qui se faisaient tabasser par de jeunes enfants.

Mais vous savez, j’ai continué à le faire tout le temps parce que je voulais gagner une de ces fois.

Une variété de poivre Carolina Reaper est vue à Fort Mill, en Caroline du Sud. (Jeffrey Collins/Associated Press)

Eh bien, peut-être aussi que votre sensibilité à la douleur a été atténuée par tous les poivrons que vous avez mangés.

Non non. Vous voyez, je ressens toujours la même chose que tout le monde. Peut-être pas dans la mesure où ils pourraient le faire, mais j’ai un très bon visage de poker et j’ai des décennies d’entraînement, donc je sais à quoi m’attendre. Mon corps passe donc directement à la réaction de combat au lieu de réagir à la fuite.

Ces gens que vous voyez sur toutes ces vidéos stupides où ils courent partout comme des poulets avec la tête coupée – lorsque nous percevons de la douleur, nous faisons l’une des deux choses suivantes : nous battre ou fuir. Et j’ai toujours été quelqu’un qui s’est engagé dans la riposte au combat.

C’est donc maintenant la saison des récoltes. Quand les gens cueillent ces poivrons et se touchent les yeux, doivent-ils aller à l’hôpital ?

Non, il n’y a vraiment rien qui puisse vous arriver médicalement à cause d’un poivre autre que la perception de la douleur et les crampes que vous ressentez. Il s’agit en réalité d’une simple réaction du récepteur nerveux qui envoie à notre cerveau un signal que nous percevons comme de la chaleur. Il n’y a pas vraiment de chaleur.

Et vous savez, si vous touchez vos yeux, vous pouvez les laver avec de l’eau. Vous pouvez faire beaucoup de choses différentes, mais il arrive vraiment que la capsaïcine soit épuisée et que la réaction chimique s’arrête, alors tout ira mieux.