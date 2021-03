Des preuves ont montré que les repas hors de la maison ont tendance à avoir une densité énergétique, des graisses et du sodium plus élevés, mais moins riches en fruits, légumes, grains entiers et en nutriments protecteurs tels que les fibres alimentaires et les antioxydants.

L’étude, publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, a déclaré que parmi les participants à l’étude, 2781 décès sont survenus, dont 511 décès par maladie cardiovasculaire et 638 décès par cancer.

