Manger et boire à l’intérieur dans les pubs et restaurants autorisés à partir de lundi prochain, annonce Boris Johnson

Les pubs, cafés et restaurants en Angleterre peuvent servir les clients à l’intérieur à partir de lundi prochain, a annoncé Boris Johnson – et les familles pourront s’embrasser.

L’étape 3 de la levée du verrouillage se déroulera comme prévu, a confirmé le Premier ministre, avec des décès et des hospitalisations dus à Covid-19 maintenant à leur plus bas niveau depuis juillet dernier.

Les changements signifient également que des groupes de 6 personnes – ou 2 ménages – seront libres de se réunir à l’intérieur à partir du 17 mai et des groupes de 30 à l’extérieur.

Les cinémas, les musées et les aires de jeux pour enfants rouvriront, tout comme les théâtres, les salles de concert et les terrains de sport, mais avec des capacités limitées.

Et tous les hébergements restants, y compris les hôtels, les auberges et les chambres d’hôtes, peuvent rouvrir, pour permettre des nuitées en groupes jusqu’à 6 personnes ou deux ménages.

« Les données soutiennent désormais le passage à l’étape 3 en Angleterre à partir du lundi 17 mai prochain. » M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street.

Et – dans la perspective du mois prochain – il a ajouté: «Je suis convaincu que nous pourrons aller plus loin. Nous restons sur la bonne voie pour passer à l’étape 4 le 21 juin. »

La levée de l’interdiction des étreintes permettra «des contacts étroits entre la famille et les amis» – à nouveau définis comme des groupes de 6 ou 2 ménages – bien que les gens soient «exhortés à rester prudents face aux risques».

Les pubs seront uniquement servis à table, le port d’un masque sera toujours requis dans les bars et les restaurants, sauf pour manger et boire, et le système de test et de traçabilité restera en place.

Bien que les mariages et les réceptions jusqu’à 30 personnes soient autorisés, aucune danse ne sera autorisée.

Le gouvernement va de l’avant après avoir décidé que ses quatre tests pour aller plus loin dans la feuille de route, établie en février, sont respectés.

Elles sont; un programme de vaccination réussi, que les piqûres réduisent les hospitalisations et les décès, que le NHS n’est pas débordé et que de nouvelles variantes dangereuses de Covid ne prennent pas racine.

Les taux d’infection sont à leur niveau le plus bas depuis septembre dernier, bien qu’il y ait encore environ 2000 nouveaux cas chaque jour au Royaume-Uni.

Plus des deux tiers des adultes à travers le Royaume-Uni ont reçu leur première vaccination – et plus de 17 millions ont reçu leur deuxième dose.

L’étape 3 signifie également un nouvel assouplissement des restrictions sur les visites à domicile avec cinq visiteurs nommés autorisés et une plus grande liberté pour les résidents de partir en voyage.

On ne s’attendra plus à ce que les élèves des écoles et des collèges portent des couvre-chefs dans les salles de classe ou dans les parties communes – et tous les étudiants universitaires retourneront à l’enseignement en personne.

Les ministres avaient déjà annoncé que l’interdiction des voyages à l’étranger était levée à partir du 17 mai, bien que les retours sans quarantaine ne soient autorisés que depuis une très courte liste de pays de la «liste verte» dans un premier temps.

La quatrième et dernière étape de la feuille de route doit débuter le 21 juin, avant laquelle un examen décidera si toutes les réglementations de distanciation sociale peuvent être levées.