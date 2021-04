Parmi les millions d’autres choses que cette pandémie a changé dans nos vies, elle a changé notre façon de manger. Cela signifie des choses différentes pour différentes personnes.

Alors que beaucoup d’entre nous ont utilisé le temps passé à la maison pour se tourner vers la cuisine et la pâtisserie et ont complètement éliminé les commandes et les plats à emporter – mangeant ainsi plus sainement et plus sainement; il y avait aussi ceux qui devaient jongler avec la FMH et les tâches ménagères et qui n’avaient pas trouvé le temps de rationaliser leur alimentation.

Au contraire, leur mode de vie est devenu plus sédentaire et leurs habitudes alimentaires plus désorganisées. Sans parler des raisons physiologiques de se tourner vers la nourriture quand le monde est à l’envers.

En bref, les gens ont du mal à manger en ce moment et probablement de manière différente de celle à laquelle ils sont habitués. Une experte de la santé de la famille Tata Sky, Mona Johar, Functional Integrative Nutrition et Co-Founder Mechanism Wellness, répertorie les façons de manger en pleine conscience pendant le travail à domicile.

Structurez votre journée

Ne pas avoir les zones de confort habituelles telles que socialiser, voyager pour aller au travail ou passer du temps à l’extérieur dans la nature nous a poussés vers des troubles de l’alimentation au cours de la dernière année. Et bien sûr, les ravages causés par l’absence de routine. Il est important que les gens respectent leur horaire, essaient de se réveiller à des heures fixes et de s’endormir à certaines heures. Cela leur donnera un but et éliminera «l’ennui pandémique». Une fois qu’il y a une structure, des choses comme l’alimentation, l’exercice et le sommeil se mettront automatiquement en place.

Régime de bureau

Lorsque la vie tourne autour d’une table et d’une chaise pour la plupart des moments de la journée, grâce à l’école à la maison et à la FMH, la conclusion évidente est les repas sur le bureau (en savoir plus le grignotage)! Bien que le grignotage puisse aider à maintenir votre niveau d’énergie, dans un environnement sédentaire, il aide également votre corps à stocker les graisses inutiles. On devrait avoir une combinaison de collations hypocaloriques et riches en protéines ou de collations faibles en calories et riches en fibres. Planifiez vos repas à l’avance et conservez-les aussi frais et biologiques que possible.

Mangez consciemment

Les pratiques alimentaires conscientes et intuitives ne sont pas des régimes. Ce sont des mentalités qui vous obligent à faire confiance à vos instincts naturels et à écouter les signaux de faim et de satiété de votre corps. Une alimentation consciente consiste à repenser les choix et les pratiques alimentaires; revenir aux façons traditionnelles de manger et d’engager vos sens en remarquant les couleurs, les odeurs, les sons, les textures et le goût. Travaillez jusqu’à manger consciemment tous les jours et pardonnez-vous quand vous ne le faites pas. Cela peut prendre des semaines, des mois, alors soyez patient avec vous-même et appréciez le processus de construction d’une connexion corps-esprit plus forte et d’amélioration de votre relation avec la nourriture.

Commencez un voyage intuitif

Honorez la faim: gardez votre corps nourri biologiquement avec suffisamment d’énergie et de glucides. Une fois que vous atteignez le moment de la faim excessive, toutes les intentions d’alimentation modérée et consciente sont éphémères et sans importance.

Ne mangez pas pour les mauvaises raisons: entrez en contact avec vos sentiments et ne laissez pas la nourriture devenir une excuse pour ne pas faire face à des émotions telles que la colère, l’anxiété ou la solitude.

Faites la paix avec la nourriture: achetez la nourriture que vous avez envie de manger. Écoutez vos envies de nourriture, il est bon de se livrer de temps en temps.

Arrêtez-vous une fois rassasié: écoutez les signaux corporels qui vous indiquent que vous n’avez plus faim. Observez les signes qui montrent que vous êtes confortablement rassasié.

Ne faites pas trop d’exercice: vérifiez avec votre corps, ne faites pas de sport lorsque vous êtes épuisé, optez pour une routine plus douce. Ayez une variété d’entraînements à votre disposition et choisissez en fonction de la sensation de votre corps.

Faites de l’exercice et bougez pour le plaisir: pas expressément pour perdre du poids ou brûler des calories.

Mangez des aliments riches en nutriments: remarquez ce que vous ressentez lorsque vous choisissez des aliments sains et de haute qualité. Faites le point sur vos réactions physiques, mentales et émotionnelles.