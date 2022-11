Manger en pleine conscience : étapes clés pour établir une relation plus saine avec la nourriture

Beaucoup d’entre vous ne connaissent que trop bien cette routine : vous rentrez tard du travail affamé et fatigué, et vous préparez un dîner rapide et avalez-le avant même d’avoir eu le temps de choisir lequel Émission Netflix vous alliez regarder en mangeant. Même si cette pratique est pertinente, croyez-le ou non, ce n’est pas la plus saine pour votre alimentation.

Il est important de manger en pleine conscience : la pratique consistant à rester présent pendant que vous mangez, à ressentir toutes les sensations de la nourriture et à remarquer quand vous commencez à vous sentir rassasié. Bien que l’alimentation consciente puisse rappeler sa popularité croissante dans l’industrie du bien-être et sur les réseaux sociaux, il s’agit en fait d’une pratique ancienne qui peut globalement nous faire nous sentir mieux dans nos habitudes alimentaires.

J’ai parlé à deux experts, Kristen Bunichdiététiste nutritionniste et propriétaire de Le diététicien intuitif basé à Charlotte, Caroline du Nord, et David Gaviriadoctorant au département de nutrition de l’UNC-Chapel Hill, pour en savoir plus sur l’art de rester présent tout en mangeant et sur la façon dont vous pouvez pratiquer une alimentation consciente chaque jour.

Qu’est-ce que l’alimentation consciente ?

L’alimentation consciente utilise bon nombre des principaux principes de la pleine conscience, notamment rester pleinement présent et réfléchir profondément à nos comportements et à nos sentiments. La pleine conscience est un concept basé sur le bouddhisme zen et défini pour la première fois par Jon Kabat-Zinn, professeur et responsable du programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience à la faculté de médecine de l’Université du Massachusetts. La pleine conscience consiste à apprendre à gérer le stress de la vie et à améliorer votre santé mentale et physique.

Bunich a déclaré que l’alimentation consciente est spécifiquement l’acte de développer une prise de conscience de l’expérience de manger. Cela implique de prendre conscience de vos sens et de vos sentiments autour du repas, ainsi que des sensations physiques et de la façon dont votre corps réagit, le tout sans jugement. C’est une façon de changer ses comportements alimentaires et son rapport à la nourriture.

Manger en pleine conscience, c’est plus que manger quand on a faim et ne pas manger quand on est rassasié. Et l’expérience sensorielle va au-delà de la simple réflexion sur le goût. L’alimentation consciente peut inclure l’apparence de la nourriture dans l’assiette, son odeur, sa texture, son croquant ou sa douceur, et ce que tout cela vous fait ressentir pendant le processus de consommation.

Quels sont les avantages d’une alimentation consciente ?

Manger distrait est maintenant la norme. Il est courant que les gens déjeunent à leur bureau, mangent des collations tout en parcourant les réseaux sociaux ou finissent de dîner en regardant la télévision. Bunich souligne que nous vivons dans un monde où beaucoup sont fiers d’être occupés et multitâches, mais lorsque nous perdons notre concentration sur notre alimentation, nous pouvons perdre la satisfaction de la nourriture et perdre le lien entre la faim et la plénitude.

“Il y a de nombreux avantages à être un mangeur plus conscient”, a déclaré Bunich. “Ralentir le rythme de l’alimentation facilitera la digestion et les ballonnements. Le rythme plus lent aide également à renouer avec les signaux de satiété. Si vous mangiez trop auparavant, cela peut aider à prévenir la prise de poids ou même une perte de poids. Mais le plus grand avantage peut être un une nouvelle satisfaction pour la nourriture et un plaisir accru de vos repas.”

Gaviria a déclaré que l’alimentation consciente est une excellente pratique qu’il recommande à de nombreuses personnes, tant que les gens veillent à ne pas ajouter d’aspects de régime alimentaire. C’est une façon d’apprécier profondément la nourriture et la façon dont votre corps y réagit, plutôt que d’être une méthode de perte de poids.

Comment pratiquer une alimentation consciente ?

Il est facile de s’occuper et de ne pas donner la priorité aux repas, mais il existe des mesures que vous pouvez prendre pour recentrer votre relation avec la nourriture. Bunich a expliqué que l’alimentation consciente commence avant de préparer votre assiette. Avant de commencer à manger, faites une pause pour vous demander : « Pourquoi est-ce que je mange ? Suis-je affamé, ennuyé, stressé ou émotif en ce moment ? » et partir de là.

Gaviria m’a expliqué ce qu’il fait avec ses clients pour pratiquer une alimentation plus consciente.

“Je leur dis d’aller dans un endroit sans distraction, alors rangez leur téléphone, éteignez la télévision, éteignez la radio et commencez simplement à vous asseoir là”, a déclaré Gaviria. “Fermez les yeux, soyez présent et remarquez comment vous vous sentez. Ensuite, prenez n’importe quel morceau de nourriture avec lequel vous voulez essayer de manger en pleine conscience.” (Cette méthode a commencé à l’origine avec des raisins secs, mais elle peut être utilisée sur n’importe quel aliment.)

La première chose que vous devriez faire est de regarder la nourriture sur la table et de vraiment comprendre à quoi elle ressemble. Pensez aux couleurs, s’il y a des textures. Est-il droit, courbé, courbé ? Après avoir passé du temps à penser à la nourriture, vous la prenez. Remarquez si c’est rugueux, lisse, collant, gras ou autre chose. Après avoir fait cela, vous pourriez même commencer à presser doucement la nourriture avec vos mains. Ensuite, sentez-le. Tenez-le devant votre nez et prenez le temps de définir toutes les différentes notes qui frappent votre nez à chaque respiration.

Enfin, prenez-en une bouchée et commencez à vous poser des questions pour vraiment observer la saveur de la nourriture : Est-ce que ça a un goût différent après avoir fait ces exercices ? Aimez-vous le goût ou n’aimez-vous pas le goût? Comment vous sentez-vous dans votre bouche ? Est-ce une texture que vous aimez ? S’étale-t-il dans votre bouche ou colle-t-il dans une certaine zone ? Quel goût a-t-il au départ et comment évolue-t-il avec le temps ? Y a-t-il des bruits que vous remarquez lorsque vous mâchez ? Et qu’est-ce que cela vous a fait ressentir?

Cette routine touche à chaque aspect sensoriel de l’alimentation, ce qui en fait un excellent moyen de commencer à manger plus consciemment. Gaviria a déclaré que les gens n’utiliseront probablement pas cette routine tous les jours, à chaque repas ou à chaque bouchée de nourriture, mais c’est un bon point de départ pour une introduction plus approfondie.

Plus d’exemples d’alimentation consciente

Les experts décomposent certaines étapes efficaces pour être plus conscient que vous pouvez utiliser avec n’importe quel repas :

Créez une liste d’épicerie détaillée avant d’aller au magasin.

Ne regardez pas la télévision ou ne soyez pas sur les réseaux sociaux pendant que vous mangez.

Ne mangez pas à votre bureau pendant que vous travaillez.

Réservez certaines périodes de la journée uniquement pour cuisiner et manger.

Asseyez-vous à table plutôt que de manger sur le canapé ou de manger debout.

Commencez avec une portion gérable dans votre assiette et ajoutez-en au besoin.

Mangez quand vous avez faim, mais n’attendez pas d’avoir faim (et ne sautez pas de repas).

Mangez lentement et notez les différentes saveurs que vous goûtez à chaque bouchée.

Utilisez tous vos sens en tenant compte de la couleur, de l’odeur, du goût et de la texture des aliments.

Prenez de plus petites bouchées.

Mâcher complètement chaque bouchée avant d’avaler (les experts recommandent de mâcher 20 à 40 fois par bouchée).

En quoi l’alimentation consciente est-elle différente de l’alimentation intuitive ?

Bien que certains puissent utiliser ces termes de manière interchangeable, il existe des différences essentielles entre l’alimentation consciente et alimentation intuitive. “La pleine conscience se résume vraiment à l’expérience sensorielle avec la nourriture”, a déclaré Gaviria, “alors que l’alimentation intuitive inclut une portée plus large de [the] cadre de l’alimentation, où vous remarquez vos signaux de faim avant d’entrer dans un repas. Vous tenez compte des facteurs de votre journée liés à la quantité de nourriture que vous allez manger et ainsi de suite.” Il a ajouté : “L’alimentation intuitive parle aussi de respect du corps et de remarquer comment vous vous sentez dans votre corps et de l’apprécier, peu importe de quoi ça a l’air.”

Gaviria souligne que le contexte compte vraiment avec une alimentation intuitive. Un exemple serait une situation dans laquelle une mère mange un dîner léger avant le match de football de son enfant, même si elle n’a pas vraiment faim à ce moment-là. Elle sait qu’elle sera loin de chez elle et incapable de manger pendant plusieurs heures, ce qui lui évitera de trop manger plus tard. Cela pourrait également inclure un athlète qui mange avant ou après une séance d’entraînement pour alimenter son activité physique ou pour récupérer. Il dépasse juste l’élément sensoriel de la pleine conscience et prend en compte toute votre journée et son impact sur les habitudes alimentaires.

La ligne du bas

Il est toujours important de se recentrer pour traverser le chaos de la vie quotidienne, et une alimentation consciente peut aider. Être distrait pendant les repas peut entraîner à la fois une suralimentation et une sous-alimentation, il est donc crucial de faire attention et de s’assurer que nous alimentons notre corps d’une manière qui nous fait nous sentir bien.

L’alimentation consciente ne consiste pas à perdre du poids ou à manger moins, mais à recentrer notre expérience avec la nourriture, ou comme l’a dit Bunich : “C’est un excellent outil dans la boîte à outils pour connecter et guérir une relation avec la nourriture.”

