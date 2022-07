Manger du poisson pourrait-il augmenter votre risque de cancer?

Une étude demande si les personnes qui mangent beaucoup de poisson ont un risque plus élevé de mélanome du cancer de la peau.



Si vous essayez de vous en tenir à une alimentation saine, le poisson est un bon choix, n’est-ce pas ? Après tout, le poisson est riche en protéines, pauvre en graisses saturées et constitue une bonne source d’acides gras oméga-3, de vitamine D et de nombreux autres nutriments. Manger plus de poisson peut signifier manger moins d’aliments contenant des graisses nocives et un nombre de calories plus élevé. En effet, les nutritionnistes recommandent généralement plus de fruits de mer (et moins de cheeseburgers) pour améliorer votre alimentation, et les directives nutritionnelles font la promotion du poisson dans le cadre d’une alimentation saine.

Il semble donc surprenant qu’une nouvelle étude en Causes et contrôle du cancer suggère un lien entre la consommation de poisson et le cancer de la peau, d’autant plus que le plus grand facteur de risque connu de mélanome n’est pas alimentaire –– c’est l’exposition au soleil. Avoir cinq coups de soleil ou plus dans votre vie double votre risque de développer un mélanome.

Une étude établit un lien entre la consommation de poisson et un risque plus élevé de mélanome

Le mélanome, le type de cancer de la peau le plus grave, est responsable de plus de 7 500 décès aux États-Unis chaque année. Et les cas sont à la hausse.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont trouvé un risque plus élevé de mélanome chez les personnes qui mangeaient le plus de poisson. Cette étude est parmi les plus vastes et les mieux conçues pour examiner ce lien. Près de 500 000 personnes dans six États américains ont rempli un questionnaire sur l’alimentation en 1995 ou 1996. L’âge moyen des participants était de 61 ans et 60 % étaient des hommes. Plus de 90 % étaient blancs, 4 % étaient noirs et 2 % étaient hispaniques.

Au cours des 15 années suivantes, les chercheurs ont compté le nombre de personnes ayant développé un mélanome et ont découvert que :

Le taux de mélanome était 22 % plus élevé chez les personnes déclarant manger le plus de poisson (environ 2,6 portions par semaine) par rapport à celles qui en mangeaient le moins (0,2 portion par semaine, soit environ une portion toutes les cinq semaines). Des tendances similaires ont été notées pour la consommation de thon.

Le risque de changements cutanés précancéreux (appelés mélanome in situ) a augmenté de manière similaire chez les personnes du groupe qui mangeaient le plus de poisson.

Fait intéressant, les chercheurs n’ont trouvé aucun risque accru de mélanome chez ceux qui mangeaient le plus de poisson frit. Ceci est surprenant car, si manger du poisson augmente le risque de mélanome comme le suggère l’étude, on ne sait pas pourquoi faire frire le poisson éliminerait le risque.

Cela signifie-t-il que manger du poisson provoque un mélanome ?

Non, ce n’est pas le cas. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur la relation entre le poisson dans notre alimentation et le mélanome. L’étude présentait des limites importantes, notamment

Type d’étude. Des études observationnelles comme celle-ci peuvent détecter un lien possible entre l’alimentation et le cancer mais ne peuvent pas le prouver.

Des études observationnelles comme celle-ci peuvent détecter un lien possible entre l’alimentation et le cancer mais ne peuvent pas le prouver. Recours aux données d’enquête autodéclarées. Les gens ont déclaré eux-mêmes combien de portions de poisson ils mangeaient chaque semaine, ce qui peut ne pas être exact. De plus, les chercheurs ont supposé que la consommation de poisson signalée lors de l’enquête initiale avait persisté pendant 15 ans, ce qui n’était peut-être pas le cas.

Les gens ont déclaré eux-mêmes combien de portions de poisson ils mangeaient chaque semaine, ce qui peut ne pas être exact. De plus, les chercheurs ont supposé que la consommation de poisson signalée lors de l’enquête initiale avait persisté pendant 15 ans, ce qui n’était peut-être pas le cas. Prise en compte d’autres facteurs. De nombreux facteurs influent sur le risque de mélanome, comme une exposition au soleil variée selon l’endroit où vivaient les participants. L’analyse a tenu compte de certains facteurs clés, mais l’étude n’a pas recueilli d’informations sur l’exposition au soleil, les coups de soleil passés ou l’utilisation d’écran solaire – tous importants dans le risque de mélanome. Les chercheurs n’ont pas non plus posé de questions sur le type de peau ou le nombre de grains de beauté; une peau claire ou un nombre élevé de grains de beauté augmentent le risque de mélanome.

De nombreux facteurs influent sur le risque de mélanome, comme une exposition au soleil variée selon l’endroit où vivaient les participants. L’analyse a tenu compte de certains facteurs clés, mais l’étude n’a pas recueilli d’informations sur l’exposition au soleil, les coups de soleil passés ou l’utilisation d’écran solaire – tous importants dans le risque de mélanome. Les chercheurs n’ont pas non plus posé de questions sur le type de peau ou le nombre de grains de beauté; une peau claire ou un nombre élevé de grains de beauté augmentent le risque de mélanome. Contaminants. Le mercure ou l’arsenic dans les poissons peuvent être à blâmer pour leur lien avec le mélanome. Cette étude n’a pas enregistré de contaminants, mais des études antérieures établissent un lien entre l’exposition au mercure et le risque de cancers de la peaudont le mélanome.

Le mercure ou l’arsenic dans les poissons peuvent être à blâmer pour leur lien avec le mélanome. Cette étude n’a pas enregistré de contaminants, mais des études antérieures établissent un lien entre l’exposition au mercure et le risque de cancers de la peaudont le mélanome. Manque de diversité. Il n’est pas clair si les résultats s’appliquent largement aux personnes de différents groupes raciaux et ethniques, car neuf participants à l’étude sur 10 étaient blancs.

Certains poissons sont-ils plus sûrs à manger que d’autres ?

L’étude n’a pas exploré cette question. Cependant, si des contaminants comme le mercure dans le poisson sont responsables de l’augmentation du risque de mélanome, la FDA offre des conseils sur les poissons les plus sûrs à mangeren particulier pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.

Pourtant, même s’il est confirmé que le poisson contribue au risque de mélanome, d’autres effets positifs de la consommation de poisson (tels que les avantages cardiovasculaires) peuvent largement dépasser ce risque.

La ligne du bas

Les chercheurs responsables de cette étude ne recommandent pas de modifier la quantité de poisson que les gens mangent. Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats, déterminer quels types de poissons affectent le risque de mélanome et déterminer si certains contaminants présents dans les poissons sont responsables de tout risque supplémentaire.

En attendant, les poissons à faible teneur en mercure (comme le saumon et les palourdes) restent de meilleurs choix alimentaires que les aliments riches en graisses et hautement transformés typiques de nombreux régimes occidentaux.

Si vous prévoyez de passer beaucoup de temps à l’extérieur cet été, limiter l’exposition au soleil et utiliser un écran solaire aura probablement un impact plus important sur la santé de la peau et votre santé globale que d’éviter les fruits de mer.