Manger du kimchi trois fois par jour peut réduire la taille de votre panse de bière, selon une étude majeure menée auprès de 115 000 personnes

Manger jusqu’à trois portions de kimchi par jour pourrait réduire la quantité de graisse autour de votre taille, réduisant ainsi potentiellement le risque de diabète, a suggéré une étude majeure.

Le kimchi, un plat traditionnel coréen à base de légumes fermentés comme le chou, est depuis longtemps associé à des bienfaits pour la santé, tels que la régulation de la digestion et l’amélioration de la mémoire.

Aujourd’hui, une étude menée auprès de plus de 100 000 personnes par des chercheurs de l’Université Chung Ang en Corée du Sud a révélé que les hommes qui mangent trois portions de ce plat par jour sont moins susceptibles d’être en surpoids et ont moins de graisse abdominale – le type considéré comme le plus fréquent. le plus risqué pour le diabète de type 2.

Le kimchi, un plat traditionnel coréen à base de légumes fermentés, le plus souvent du chou, pourrait réduire le risque de surpoids chez les hommes

Le radis kimchi est lié à un risque plus faible de développer un renflement du ventre chez les hommes et les femmes, suggère l’étude.

Des recherches antérieures ont montré que les bactéries présentes dans le kimchi avaient un effet anti-obésité, mais les chercheurs voulaient savoir si sa consommation régulière pouvait être liée à une réduction du risque d’obésité abdominale et globale.

L’obésité abdominale – souvent appelée « ventre de bière » – est considérée comme le type de graisse le plus important dans le développement du diabète de type 2, car elle se situe autour des organes vitaux comme le pancréas et le foie.

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont examiné les données de plus de 115 000 Coréens de plus de 40 ans ayant participé à l’étude Health Examinees – une analyse à long terme des facteurs de risque environnementaux et génétiques des maladies chroniques courantes.

Les participants ont rempli un questionnaire sur la fréquence à laquelle ils mangeaient différents types d’aliments, choisissant entre moins d’une portion par jour, une à deux portions par jour, deux à trois, trois à cinq et plus de cinq par jour.

Le kimchi total a été défini comme le kimchi de chou, le kimchi de radis et le kimchi aqueux.

Une portion de kimchi au chou ou au radis fait 50 g, tandis qu’une portion de kimchi aqueux fait 95 g.

Une portion de 50 g équivaut à environ un tiers de tasse.

L’étude, publiée dans la revue BMJ ouverthhuit et le poids, l’IMC et le tour de taille ont été mesurés pour chaque participant.

Un IMC de 18,5 était défini comme une insuffisance pondérale ; poids normal 18,5 à 25 ; et l’obésité au-dessus de 25.

Aux États-Unis, un IMC compris entre 18,5 et 25 correspond à un poids santé, entre 25 et 30 correspond à un surpoids et au-dessus de 30, à l’obésité.

Les chercheurs ont défini l’obésité abdominale comme un tour de taille d’au moins 35 pouces pour les hommes et d’au moins 33 pouces pour les femmes.

Il s’agit d’un seuil légèrement inférieur à la définition américaine, qui considère l’obésité abdominale comme étant d’au moins 40 pouces chez les hommes et 35 pouces chez les femmes.

Selon les normes américaines, environ 36 pour cent des hommes et 25 pour cent des femmes étaient en surpoids.

Les résultats ont montré une courbe en forme de J, ce qui signifie qu’une quantité modérée de kimchi entraînait une diminution du nombre de personnes en surpoids, tandis qu’une quantité excessive provoquait une augmentation de l’excès de graisse.

Après que les chercheurs ont pris en compte les facteurs potentiellement influents, manger jusqu’à trois portions quotidiennes de kimchi au total était associé à une prévalence de surpoids inférieure de 11 pour cent, par rapport à moins d’une portion.

Chez les hommes, trois portions ou plus de kimchi au chou étaient associées à une prévalence inférieure de 10 % du surpoids et à une prévalence inférieure de 10 % des niveaux élevés de graisse abdominale par rapport à moins d’une portion quotidienne.

Chez les femmes, deux à trois portions par jour de ce type de kimchi étaient associées à une prévalence inférieure de huit pour cent de surpoids, tandis qu’une à deux portions par jour étaient associées à une prévalence inférieure de six pour cent de niveaux élevés de graisse abdominale.

La consommation de quantités inférieures à la moyenne de radis kimchi était associée à une prévalence inférieure de 9 % du surpoids chez les deux sexes.

De plus, manger un peu moins de deux cuillères à soupe de radis kimchi par jour (25 g) pour les hommes et un peu moins d’une cuillère à soupe par jour (11 g) pour les femmes était associé à un risque inférieur de huit pour cent (hommes) à 11 pour cent (femmes) de développer un risque élevé. niveaux de graisse abdominale par rapport au fait de ne pas manger du tout.

Cependant, manger trop n’était pas sain : comparés à ceux qui mangeaient moins d’une portion quotidienne de kimchi au total, les participants qui en mangeaient cinq portions ou plus pesaient plus, avaient un tour de taille plus gros et étaient plus susceptibles d’être en surpoids.

Les chercheurs ont averti que l’étude ne peut établir qu’une corrélation et non un lien de causalité.

Ils ont déclaré : « Puisque tous les résultats ont observé une association en « forme de J », une consommation excessive suggère le potentiel d’une augmentation de la prévalence. [of being overweight].

“Et comme le kimchi est l’une des principales sources d’apport en sodium, une quantité modérée devrait être recommandée pour les bienfaits de ses autres composants sur la santé.”