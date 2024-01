Hypertension artérielle ou l’hypertension, c’est lorsque la force que le sang exerce sur les artères du corps devient trop élevée.

L’hypertension artérielle essentielle ou l’hypertension artérielle implique une hypertension artérielle qui n’a pas de cause connue. Auteur hors étude Dr Rigved Tadwalkarcardiologue certifié au centre de santé Providence Saint John’s à Santa Monica, en Californie, a expliqué à Medical News Today :

« L’hypertension essentielle est une condition médicale très répandue caractérisée par des niveaux de pression artérielle élevés sans cause sous-jacente apparente. C’est de loin la cause d’hypertension la plus fréquente dans le monde. L’hypertension essentielle se démarque comme le principal contributeur aux maladies cardiovasculaires, notamment les maladies coronariennes, l’insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux.

L’hypertension artérielle peut être gérée par des changements de mode de vie et certains médicaments. Cependant, les gens peuvent souvent agir pour prévenir l’hypertension artérielle ne se produise en premier lieu. En général, une alimentation saine, le maintien d’un poids santé et l’exercice peuvent aider.

Cependant, les chercheurs étudient également comment la consommation d’aliments spécifiques peut contribuer à la prévention de l’hypertension artérielle. Des recherches comme celle-ci pourraient amener les gens à faire des choix alimentaires sains plus spécifiques.

Le chocolat noir est un aliment présentant de nombreux avantages potentiels pour la santé que les chercheurs souhaitent étudier. Auteur non-étude et diététiste nutritionniste agréée Karen Z. Berg expliqué à Medical News Today :

« Pour que le chocolat soit considéré comme du « chocolat noir », il doit contenir au moins 50 % de matières solides de cacao, et de nombreux chocolats noirs sont composés de 70 %, voire 90 % de cacao, ce qui laisse beaucoup moins de place à d’autres additifs comme le sucre. C’est pourquoi le chocolat noir a tendance à être plus amer que les variétés de chocolat au lait.