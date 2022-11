Manger des insectes devrait être la «nouvelle norme», déclare WaPo

Le journal a de nouveau promu la consommation d’insectes comestibles, déclenchant une réaction en ligne

L’un des journaux américains les plus en vue a de nouveau appelé les Américains à compter sur les insectes comme principale source de nourriture, affirmant que le passage aux insectes comestibles du bœuf, du porc et du poulet serait bon pour l’environnement.

Manger des insectes au lieu de viandes d’élevage « alléger les empreintes environnementales », a déclaré le Washington Post dans un article publié dimanche. Les insectes d’élevage produisent également des protéines plus efficacement, selon le journal. Par exemple, les grillons sont 12 fois plus efficaces que les vaches pour convertir les aliments en poids comestible.

L’article de dimanche marque le dernier d’une longue série d’efforts du Post et d’autres médias pour convaincre les Américains et les consommateurs d’ailleurs en Occident de manger des insectes. Une recherche rapide sur Google révèle que le Washington Post martèle le sujet à plusieurs reprises depuis au moins 2013, publiant des articles avec des titres tels que “Pourquoi les insectes doivent être une partie plus importante de la chaîne alimentaire humaine” et “Pourquoi vous pouvez, devriez et probablement mangerez des insectes”. Une pièce de 2019 avait une question comme titre : ‘Est-ce que vous mangeriez des insectes pour aider à sauver la planète ?’

L’industrie des insectes comestibles monte en puissance – un rapport prédit que le marché atteindra 9,6 milliards de dollars d’ici 2030. https://t.co/reEbr2vfVu – Le Washington Post (@washingtonpost) 28 novembre 2022

Le point de vente a affirmé que 2 milliards de personnes, soit environ un quart de la population mondiale, mangent déjà des insectes. Il a cité un rapport prédisant que l’industrie des insectes comestibles atteindra 9,6 milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2030. «Les consommateurs peuvent déjà trouver des aliments comme des fourmis salées sur Amazon et des barres protéinées en poudre de grillon dans les épiceries suisses. Ces dernières années, de nombreux reportages dans les médias ont vanté les vertus de l’insectivore.

Lire la suite Les Africains affamés encouragés à manger des insectes

The Post est l’un des principaux promoteurs médiatiques des insectes comme nourriture humaine. Le journal appartient au fondateur d’Amazon, le milliardaire Jeff Bezos, qui serait un passionné d’insectes. Bezos a également des liens avec le Forum économique mondial, qui a vanté à plusieurs reprises la consommation d’insectes comme un moyen d’atténuer le changement climatique.

L’objectif est de faire de la consommation d’insectes le “nouvelle norme” ce qui nécessitera de programmer les Américains pour surmonter leur dégoût à propos des cafards et d’autres sources de nourriture à six pattes. “Regarder les autres peut aussi aider à briser les barrières”, a déclaré le Post, ajoutant que “La résistance à la consommation d’insectes peut être forte.” Une solution possible pourrait être d’utiliser des célébrités pour approuver les insectes comestibles, a déclaré le journal.

Les critiques en ligne ont hésité à l’idée. La publication Twitter de WaPo sur l’article de dimanche a été rapportée. De nombreux observateurs ont suggéré que les membres du personnel du Post ouvrent la voie en mangeant eux-mêmes des insectes. “Arrête ça,” a dit Christina Pushawattaché de presse du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

