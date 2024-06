Manger des grenades peut aider les patients atteints de la maladie d’Alzheimer à soulager leurs symptômes, selon une étude

Une substance naturellement présente dans les grenades peut améliorer la mémoire et le traitement de la maladie d’Alzheimer, conclut une nouvelle étude.

L’oubli, la difficulté à trouver les mots et la confusion quant au moment et au lieu sont quelques-uns des symptômes les plus courants de la maladie d’Alzheimer, et des chercheurs de l’Université de Copenhague ont découvert qu’un fruit ordinaire peut aider.

Leur étude sur des souris atteintes de la maladie d’Alzheimer montre que l’urolithine A, une substance naturellement présente dans les grenades, peut « atténuer les problèmes de mémoire et d’autres conséquences de la démence ». dit Vilhelm Bohrprofesseur affilié au Département de médecine cellulaire et moléculaire de l’Université.

C’est une bonne nouvelle pour les patients atteints de démence – une maladie difficile à traiter.

« Même si l’étude a été menée sur des modèles murins, les perspectives sont positives. Jusqu’à présent, les recherches ont montré des résultats prometteurs pour cette substance.

Des essais cliniques sur l’homme sont actuellement planifiés.

La substance améliore la fonction cérébrale

Les chercheurs ont précédemment découvert qu’une molécule spécifique, le nicotinamide riboside (supplément NAD), joue un rôle clé dans les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, car elle aide activement à éliminer les mitochondries endommagées du cerveau.

« De nombreux patients atteints de maladies neurodégénératives souffrent d’un dysfonctionnement mitochondrial, également connu sous le nom de mitophagie. Cela signifie que le cerveau a des difficultés à éliminer les mitochondries faibles, qui s’accumulent et affectent le fonctionnement cérébral. Si vous parvenez à stimuler le processus de mitophagie, en éliminant les mitochondries faibles, vous obtiendrez des résultats très positifs », a expliqué Bohr, qui a également été directeur du département de l’Institut national américain sur le vieillissement.

La nouvelle étude montre que l’urolithine A élimine les mitochondries faibles du cerveau tout aussi efficacement que Suppléments NAD. (Le nicotinamide adénine dinucléotide est une coenzyme centrale au métabolisme.)

Les chercheurs ne savent toujours pas à quel point urolithine A est nécessaire aux humains pour améliorer la mémoire et soulager les symptômes.

« Nous ne pouvons toujours rien dire de concluant sur le dosage, mais j’imagine que c’est plus qu’une grenade par jour », a déclaré Bohr.

Il espère également que cette substance pourra être utilisée à des fins préventives sans effets secondaires importants.

« Jusqu’à présent, plusieurs études montrent qu’il n’y a pas d’effets secondaires graves liés à la supplémentation en NAD. Notre connaissance de l’urolithine A est plus limitée, mais les essais cliniques avec l’urolithine A se sont révélés efficaces dans le traitement des maladies musculaires.

L’étude, L’urolithine A améliore la cognition de la maladie d’Alzheimer et restaure la mitophagie et les fonctions lysosomales, a été publié dans la maladie d’Alzheimer et la démence.

