Demandez à n’importe quel Indien de n’importe quelle partie du pays (ou du monde d’ailleurs) si leurs repas sont complets sans au moins un soupçon de cornichon (ou achaar ou pachadi) et la réponse instantanée sera probablement un grand non. Le marinage est une ancienne méthode de conservation des aliments qui a été transmise de génération en génération et fait partie intégrante de la culture alimentaire indienne.

En fait, la plupart des cultures alimentaires à travers le monde ont des antécédents de décapage des récoltes et des produits excédentaires afin de pouvoir consommer ces aliments même lorsqu’ils ne sont pas de saison ou facilement disponibles. Maintenir la culture des cornichons signifie également réduire le gaspillage alimentaire, ce dont le monde a besoin en ce moment.

En Inde, vous trouverez probablement une grande variété de cornichons de toutes les régions, des cornichons à la mangue et à la lime du nord et de l’ouest de l’Inde aux cornichons à la viande et au poisson des États du nord-est et du sud de l’Inde. Mais en plus d’être un plat d’accompagnement dont nos papilles gustatives indiennes ne peuvent se passer, les cornichons ont-ils des avantages pour la santé? Et même si beaucoup de gens mangent des cornichons tous les jours, devriez-vous suivre cette pratique? Voici ce que vous devez savoir.

Les délicieux avantages de manger des cornichons

Une étude publiée dans le Journal of Food Science and Technology en 2018 dit que si l’objectif principal du marinage est de retarder la détérioration et la contamination des aliments par la microflore naturelle, l’ajout d’épices, de sel, de vinaigre, d’huile et d’autres formes d’acide améliore à la fois la saveur et la valeur nutritive desdits cornichons.

L’étude mentionne comment la pratique traditionnelle du marinage implique la fermentation des fruits, des légumes et de la viande – ce qui favorise la croissance de l’acide lactique, de l’acide citrique et de l’acide acétique dans les cornichons. Ces acides sont connus pour enrichir et renforcer les microbes sains de votre intestin. Cela signifie que la consommation de cornichons fermentés traditionnellement peut stimuler la digestion, faciliter le métabolisme et même aider à contrôler le taux de cholestérol.

De plus, l’ajout d’épices améliore également les propriétés micronutriments et antioxydantes des cornichons, ce qui les rend riches en nutriments et efficaces même en petites quantités. Des études indiquent non seulement que la consommation de cornichons peut stimuler votre système immunitaire, mais aide également à lutter contre les dommages causés par les radicaux libres. Tout cela fait que manger des cornichons semble être l’une des pratiques alimentaires les plus saines.

Manger votre chemin dans un cornichon

Cependant, des études indiquent également que la consommation de cornichons peut avoir un certain nombre d’effets secondaires qui sont tout sauf bons pour la santé. Une étude publiée en 2018 dans la revue Recherche clinique en nutrition suggère que même si les fruits et légumes marinés traditionnellement sont réputés faibles en calories, ils peuvent favoriser des habitudes alimentaires malsaines. L’étude a révélé que les personnes qui mangeaient des cornichons tous les jours avaient tendance à augmenter leur appétit pour les aliments très appétissants, en particulier les aliments malsains.

Cela a non seulement augmenté leur consommation globale de nourriture, mais a également garanti que ces aliments étaient composés de combinaisons savoureuses mais malsaines de glucides, de protéines et de graisses. Cette augmentation de l’apport alimentaire a non seulement conduit à une prise de poids et à l’obésité chez les participants, mais a également augmenté leurs risques d’hypertension, car le processus de marinage améliore la teneur en sodium des produits marinés et c’est un facteur de risque clé d’hypertension artérielle.

Il y a donc une tournure assez malsaine dans l’histoire du cornichon moderne et limiter sa consommation peut être bien meilleure pour votre santé, surtout si vous avez également d’autres facteurs de risque d’hypertension et de maladies cardiaques. Il est également important de noter que de nombreuses marques de cornichons fabriqués dans le commerce sont en fait trop épicés et huileux et contiennent également des conservateurs artificiels, ce qui annule les avantages gastro-intestinaux de la consommation de cornichons et n’aide pas non plus le système immunitaire.

Donc, si vous devez goûter au cornichon, optez pour ceux qui sont faits maison, naturels et contiennent des quantités équilibrées de sel et d’épices. Même dans ce cas, optez pour une consommation restreinte au lieu d’une indulgence excessive pour maintenir votre santé.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.