Manger des champignons réduit-il vraiment de moitié votre risque de cancer ?

Lorsque le consultant en nutrition Lori Shemek a tweeté la semaine dernière que « le cancer déteste absolument les champignons », elle a déterré le vieux dilemme des morilles : manger des champignons peut-il vraiment aider à réduire le risque de cancer ?

Shemek référencé une étude de 2021 de la Penn State University qui a révélé que les personnes qui mangeaient 18 grammes de n’importe quel type de champignon – environ 1/8 à 1/4 de tasse – par jour avaient un risque de cancer 45 % inférieur à celui de celles qui ne mangeaient aucun champignon. Les chercheurs ont crédité l’abondance de l’ergothionéine, un puissant antioxydant qui protège les cellules.

D’autres recherches ont établi un lien entre la consommation de champignons et un risque plus faible de cancer de la prostate et cancer du sein.

Le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas note que les extraits de champignons complètent régulièrement les soins contre le cancer au Japon et en Chine car ils sont riches en vitamine D, essentielle au système immunitaire.

Mais vous aurez peut-être du mal à trouver des champignons médicinaux dans une épicerie. Ganoderma lucidum (reishi), Trametes versicolor ou Coriolus versicolor (queue de dinde), Lentinus edodes (shiitake) et Grifola frondosa (maitake) sont les champignons les plus couramment utilisés pour traiter le cancer en Asie, selon l’Institut national du cancer.

Les champignons shiitake peuvent être achetés entiers dans les épiceries, tandis que les autres sont vendus sous forme de suppléments en ligne ou dans les magasins d’aliments naturels.

La Food and Drug Administration n’a pas approuvé l’utilisation de champignons médicinaux pour traiter le cancer.

Heather Hallen-Adams, professeure adjointe de science et technologie alimentaires à l’Université du Nebraska-Lincoln, expliqué au National Geographic en janvier que si les composés du shiitake, de la queue de dinde et d’autres champignons se sont révélés prometteurs dans la lutte contre les tumeurs, la recherche s’est principalement limitée aux rongeurs et aux cellules cultivées en laboratoire.

« La grande majorité des études ne sont pas des études cliniques en double aveugle, contrôlées par placebo » – la norme en matière de processus d’approbation des médicaments, a déclaré David Hibbett, professeur de biologie à l’Université Clark.

« C’est une littérature vraiment risquée », a-t-il ajouté. « Tant qu’il n’y a pas d’études cliniques avec de vraies personnes, vous n’êtes pas en mesure de dire qu’un produit présente de réels avantages pour la santé. »

L’Institut américain de recherche sur le cancer souligne qu’aucun aliment ne peut protéger contre le cancer, mais les experts affirment qu’une alimentation riche en légumes, fruits, céréales complètes, haricots et autres aliments végétaux peut réduire le risque de cancer.