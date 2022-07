Manger de la viande végétale peut vous donner une longueur d’avance dans la lutte contre le changement climatique

Selon une étude d’un grand cabinet de conseil américain, l’industrie de la viande végétale représente l’un des moyens les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, devant les véhicules électriques. Si vous souhaitez consacrer une partie de votre budget à une consommation respectueuse du climat, pensez à acheter des substituts de viande à base de plantes. Selon une étude récente du Boston Consulting Group (BCG), rapportée par The Guardian, ces produits sont les investissements les plus efficaces pour lutter contre la crise climatique. Selon l’étude, l’investissement dans la production d’alternatives végétales à base de viande et de produits laitiers pourrait entraîner onze fois plus de réductions de gaz à effet de serre que l’investissement dans les voitures électriques, trois fois plus que l’investissement dans le ciment vert et sept fois plus que l’investissement dans les bâtiments verts.

La pollution issue de l’élevage représente environ 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui en fait l’une des plus importantes sources de pollution au monde. Ces émissions de CO2 sont liées à la fois à l’alimentation du bétail et au méthane émis directement par le bétail.

Selon le rapport du BCG : « Si nous restons sur la bonne voie pour une part de 11 % pour les protéines alternatives d’ici 2035, nous verrons une réduction de 0,85 gigatonne d’équivalent CO2 (CO2e) dans le monde d’ici 2030, ce qui équivaut à décarboner 95 % de l’industrie aéronautique. .”

Des aliments d’origine végétale à la viande de culture cellulaire et aux produits fermentés comme le tempeh, bien que les alternatives ne représentent actuellement qu’une très petite part de marché – représentant 2% de la viande, des œufs et des produits laitiers vendus – le secteur suscite un intérêt croissant. « En 2020, les entreprises ont participé à environ 60 % des cycles de financement. Bien que ce chiffre ait chuté en 2021 en raison de la croissance rapide des investissements dans les protéines à base de cellules et de fermentation – qui attirent plus de capital-risque et moins de financement des entreprises – les entreprises continuent de faire de précieux investissements non monétaires », explique le rapport du BCG.

