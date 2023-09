Manger ces glucides peut aider à prévenir la prise de poids, selon une étude

Selon une nouvelle étude, éviter la prise de poids à l’âge mûr ne nécessite pas de changement compliqué de régime.

Des chercheurs américains ont analysé plus de deux décennies de données provenant de près de 137 000 personnes et ont constaté une prise de poids moindre chez les personnes qui mangeaient plus de céréales complètes, de fruits et de légumes non féculents – comme le brocoli, les carottes et les épinards – et moins de céréales raffinées, de légumes féculents et Boissons sucrées.

L’étude, publiée Mercredi au BMJ, montre que « la qualité des glucides dans l’alimentation d’une personne est bien plus importante que leur quantité », a déclaré son auteur principal, Walter Willett, professeur d’épidémiologie et de nutrition à la Harvard TH Chan School of Public Health. « Vous voulez augmenter les céréales complètes et limiter les légumes féculents. »

Jusqu’à présent, a déclaré Willetts, aucune étude n’a montré l’impact de la réduction de la quantité de céréales raffinées, de féculents et de boissons sucrées sur la prise de poids.

« Le sucre est-il le méchant ? Cela devrait être derrière les barreaux », a-t-il déclaré. « Mais ce qui est intéressant, c’est qu’il y a de plus grands méchants. Dans l’ensemble, l’amidon est un plus grand méchant. Les féculents comprennent le pain blanc et les légumes, comme les pois, le maïs et les pommes de terre.

Bien que cette étude ait porté sur la prise de poids à long terme, des recherches antérieures ont montré que des glucides de meilleure qualité étaient associés à un risque plus faible de maladies cardiaques et de certains cancers, a déclaré Willett.

L’étude a révélé une prise de poids moindre chez les personnes qui évitaient :

Aliments à base de céréales raffinées, en particulier les produits à base de farine blanche.

Légumes féculents.

Riz blanc.

Boissons sucrées.

Ces aliments ont un indice glycémique élevé, qui mesure l’augmentation de la glycémie après consommation, a déclaré Willett. Lorsqu’une personne mange un aliment comme des pommes de terre avec un indice glycémique élevé, l’amidon est facilement et rapidement absorbé, provoquant une augmentation de la glycémie entraînant la production et le stockage d’une plus grande quantité de graisse. De nombreux féculents sont également pauvres en fibres.

Willett a conseillé aux gens de manger davantage :

Fruits entiers. Les jus de fruits doivent être évités car les fibres ont été éliminées.

Légumes non starchiques, notamment les épinards, le chou frisé, le brocoli et les carottes.

Céréales entières. La façon de savoir si un aliment est un grain entier est de vérifier l’étiquette. Les aliments à grains entiers comprennent le pain de blé entier, les pâtes à grains entiers et les flocons d’avoine, ainsi que le maïs soufflé, le quinoa, l’orge et le farro.

Les sucres et les amidons contenus dans ces aliments mettent plus de temps à être absorbés par l’organisme, ce qui signifie qu’ils ont un impact immédiat beaucoup plus faible sur la glycémie et conduisent ainsi à moins de graisse produite et stockée, a déclaré Willett.

Ce ne sont pas les glucides, c’est le type de glucides

Pour examiner de plus près la qualité des glucides sur la prise de poids, Willett et ses collègues ont examiné les participants inscrits à l’une des trois études à long terme : Étude sur la santé des infirmières, qui a mené d’importantes recherches sur la santé des femmes ; l’Étude sur la santé des infirmières II ; et le Étude de suivi des professionnels de la santéqui a été développé pour suivre la santé des hommes.

Au début, les participants à chaque projet étaient en moyenne âgés de 40, 50 ou 60 ans. Lorsqu’ils ont rejoint la recherche, ils ne souffraient plus de problèmes de santé chroniques tels que le diabète, le cancer ou les maladies cardiaques. Les chercheurs les ont suivis pendant au moins deux décennies.

Les chercheurs ont exclu de leur analyse les participants âgés de 65 ans ou plus au départ, car à cet âge, la perte de poids pourrait être due à d’autres facteurs associés au vieillissement.

Au début et tous les deux à quatre ans, les participants ont rempli des questionnaires portant sur leurs antécédents médicaux, leur mode de vie et d’autres facteurs liés à la santé.

Il leur a également été demandé, tous les quatre ans, de remplir un formulaire évaluant leur régime alimentaire.

Dans l’ensemble, le gain de poids moyen était de 3,3 livres tous les quatre ans, ce qui sur une moyenne de 24 ans s’élevait à 19,4 livres.

Les résultats ont montré que :

Une augmentation de 3,5 onces par jour de l’amidon – l’équivalent d’environ 6 tranches de pain blanc ou 2 tasses de riz blanc – était associée à un gain de poids de 3,3 livres tous les quatre ans.

La même augmentation de sucre – ou de deux à trois canettes de boissons sucrées – était associée à un gain de poids de 1,9 livre sur la même période.

En revanche:

Un tiers d’once par jour de fibres ajoutées – environ trois à quatre tranches de pain multigrains – était associé à une prise de poids de 1,7 livre en moins sur quatre ans.

Remplacer deux portions de légumes féculents avec des portions égales de grains entiers par jour, cela signifiait 4,1 livres de gain de poids en moins sur quatre ans.

La consommation de fruits entiers était associée à une prise de poids inférieure de 4,4 livres sur quatre ans.

Passer à légumes non starchiques était associé à un gain de poids de 4 livres en moins sur quatre ans.





Les résultats étaient plus forts chez les femmes que chez les hommes et chez les personnes déjà en surpoids ou obèses par rapport à celles qui avaient un poids normal.

Pourquoi les aliments complets sont les plus sains

Le Dr Holly Lofton, directrice du programme médical de gestion du poids à NYU Langone Health, a constaté des résultats similaires chez ses patients.

« J’étais heureux de voir cette étude », a déclaré Lofton. « Et j’ai été surpris que personne ne l’ait fait auparavant. »

Lofton a félicité les chercheurs pour le grand nombre de participants et la durée pendant laquelle ces participants ont été suivis.

Les résultats soulignent l’importance de manger non seulement des grains entiers, mais également des fruits et légumes entiers, a-t-elle déclaré. Lorsque les fruits et légumes sont réduits en purée, la plupart des fibres sont perdues, ce qui signifie que les smoothies ne sont pas aussi sains qu’on voudrait le penser. elle a ajouté.

« Pensez-y », a déclaré Lofton, qui n’était pas associé à la nouvelle étude. « Un fruit, c’est des fibres, de l’eau, des vitamines, des minéraux et des sucres naturels. Lorsque vous le transformez en jus, c’est comme si vous preniez des vitamines et des minéraux et buviez ensuite du Kool-Aid.

Elle suggère d’associer des glucides sains à des protéines, car cela permet d’éviter un pic rapide d’insuline, ce qui peut entraîner une prise de poids et un stockage de graisse supplémentaires.

Le Dr Michelle Thompson, directrice médicale de l’UPMC Lifestyle Medicine à Pittsburgh, a déclaré que le message général de l’étude est que les gens devraient manger de vrais aliments plutôt que des aliments transformés.

« L’un de nos plus gros problèmes est que nos familles ne nous l’ont pas appris », a déclaré Thompson, qui n’est pas associé à la nouvelle recherche. « J’ai grandi dans une famille italo-américaine où nous mangions beaucoup de pâtes et de boulettes de viande. Cela a conduit à l’obésité dans ma famille, au diabète, à l’hypertension et aux accidents vasculaires cérébraux.

« La beauté de cette étude réside dans le nombre d’années qu’elle a duré », a-t-elle déclaré.

L’étude montre l’importance des fibres, a déclaré le Dr Sahar Takkouche, spécialiste de l’obésité et professeur adjoint de médecine au département de diabète, d’endocrinologie et de métabolisme du centre médical de l’université Vanderbilt.

« Les gens ne réalisent pas que lorsque l’on élimine les fibres, il est plus facile de décomposer les sucres dans la bouche grâce aux enzymes digestives présentes dans notre salive », a déclaré Takkouche, qui n’a pas participé à la nouvelle recherche. « Cela nous permet d’obtenir une dose de glucose beaucoup plus rapidement et d’obtenir une dose de dopamine. » Et cet effet est similaire à ce qui se produit avec les substances abusives.

On ne sait pas clairement pourquoi l’association entre les régimes riches en féculents et la prise de poids est plus forte chez les femmes, a-t-elle déclaré. « La cause est probablement liée aux hormones qui pourraient nous rendre plus sensibles », a-t-elle déclaré.