Manger ce qu’il y a de mieux pour la planète peut prolonger la vie, selon une étude

En suivant de près un régime respectueux de la planète de la plupart du temps fruits, légumes et grains entiers réduit le risque de décès prématuré de près d’un tiers chez les humains, tout en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre qui dévastent la planète, selon une nouvelle étude.

« Manger plus d’aliments végétaux entiers, moins d’aliments d’origine animale et moins d’aliments hautement transformés est meilleur pour les humains et pour la planète », a déclaré le Dr David Katz, spécialiste de la médecine préventive et du mode de vie qui n’a pas participé à l’étude.

« Dans cet article, nous voyons ce même message amplifié : adhérer à un régime alimentaire propice à la santé de la planète et à la durabilité est associé à des réductions significatives de la mortalité toutes causes confondues », a-t-il déclaré dans un e-mail. Katz est le fondateur de l’association à but non lucratif Véritable initiative de santéune coalition mondiale d’experts dédiés à la médecine du style de vie fondée sur des données probantes

La production alimentaire joue un rôle majeur dans la crise climatique. Élevage bétail destiné à la consommation humainepar exemple, utilise une énorme quantité de terres agricoles et contribue à la déforestation, à la perte de biodiversité et à la pollution de l’eau, selon les experts.

Les animaux qui ruminent peuvent émettre des gaz nocifs ayant un impact étonnant sur l’environnement. Rots et caca les bovins, ovins et caprins génèrent du méthane, un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone dans le réchauffement de la planète en l’espace de 20 ans, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Un vache adulte, par exemple, peut roter ou péter jusqu’à 500 litres de méthane par jour. Additionnez-les et ils peuvent générer près de 15% des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre, disent les experts.

Cependant, une alimentation saine pour la planète réduirait l’utilisation des terres de 51 %, les émissions de gaz à effet de serre de 29 % et l’utilisation d’engrais de 21 %, tout en prolongeant la vie des gens, selon l’étude.

« Changer notre façon de manger peut contribuer à ralentir le changement climatique, et heureusement, ce qui est le plus sain pour la planète est aussi le meilleur pour nous », a déclaré l’auteur correspondant Walter Willett, professeur d’épidémiologie et de nutrition à la Harvard TH Chan School of Public Health à Boston.

« Pour chaque cause majeure de décès que nous avons examinée, le risque était plus faible chez les personnes ayant une meilleure adhésion au régime alimentaire de santé planétaire », a déclaré Willett.

Un régime pour l’homme et la planète



En 2019, le Commission EAT-Lancet, composé de 37 scientifiques éminents de 16 pays, a créé un régime alimentaire avec un double objectif : maximiser la santé humaine tout en réduisant l’impact environnemental de l’alimentation de milliards de personnes.

Le plan alimentaire qui en a résulté mettait l’accent sur une consommation plus élevée d’un arc-en-ciel de fruits et légumes, de grains entiers, de légumineuses et d’autres protéines végétales, tout en réduisant la viande et les produits laitiers à de petites portions.

L’étude, publiée lundi dans The American Journal of Clinical Nutrition, a analysé les données alimentaires recueillies auprès de plus de 200 000 femmes et hommes pour voir comment elles correspondaient aux directives alimentaires Eat-Lancet.

Tous les gens étaient inscrits dans des études gouvernementales à long terme – le Études sur la santé des infirmières I et II et le Étude de suivi des professionnels de la santé – et n’avait aucune maladie grave au début de la recherche. Tous les quatre ans pendant 34 ans, les participants à l’étude ont rempli des questionnaires alimentaires, fournissant ainsi aux chercheurs une énorme quantité de données.

Les chercheurs ont ensuite évalué les régimes en fonction de la consommation de 15 groupes alimentaires. Les aliments bons pour la planète nécessitent moins de ressources globales pour être cultivés et comprennent les grains entiers, les tubercules, les légumes, les fruits entiers, les légumineuses, les aliments à base de soja et les huiles végétales insaturées, comme l’huile d’olive.

Les aliments qui nécessitent une grande utilisation de terres, comme les bovins et, dans une moindre mesure, les moutons, les chèvres, les porcs et la volaille, ont également été mesurés, tout comme la consommation de sucre ajouté, qui a de nombreux risques connus pour la santé.

Alors que d’autres études ont examiné l’impact d’un régime alimentaire pour la santé planétaire, aucune n’a atteint la portée de cette étude, a déclaré Willett. « Il s’agit d’une étude beaucoup plus vaste et beaucoup plus longue qui comporte des évaluations répétées du régime alimentaire sur plus de trois décennies, ce qui permet une plus grande précision statistique », a-t-il déclaré.

Selon l’étude, les 10 % des personnes les plus riches qui suivaient le régime planétaire Eat-Lancet étaient 30 % moins susceptibles de mourir prématurément, quelle qu’en soit la cause, que celles des 10 % les plus pauvres.

De plus, ceux qui suivaient le plus attentivement le régime planétaire avaient un risque 28 % inférieur de mortalité neurodégénérative, un risque 14 % inférieur de mourir d’une maladie cardiovasculaire, un risque 10 % inférieur de mourir d’un cancer et un risque 47 % inférieur de mourir d’une maladie cardiovasculaire. une maladie respiratoire, qui s’applique également aux non-fumeurs, a déclaré Willett.

« Les résultats montrent à quel point la santé humaine et la santé planétaire sont liées. Manger sainement favorise la durabilité environnementale, ce qui est essentiel pour la santé et le bien-être. de chaque personne sur Terre », a-t-il ajouté.