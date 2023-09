Manger, boire, billets, transports en commun : comment être économe lors d’un match de football de l’UW

Seattle a consolidé sa réputation de ville sportive lorsque les Metropolitans de Seattle ont remporté la Coupe Stanley en 1917. Aujourd’hui, Emerald City peut se vanter d’avoir une solide liste d’équipes sportives professionnelles, ainsi qu’un grand nombre d’équipes de ligues mineures et universitaires de premier ordre, dont l’Université de Washington. Huskies, qui ont lancé leur programme de football en 1892.

Au fil des années, ces événements sportifs sont devenus assez coûteux. Pour les fans d’aujourd’hui, combien cela coûte-t-il réellement de voir les équipes sportives de Seattle s’affronter ?

Nous étudions le véritable prix d’entrée pour les matchs en ville, depuis le coût des billets et du transport jusqu’aux meilleurs restaurants et boissons du stade. L’objectif : déterminer combien un fan économe peut s’attendre à dépenser au minimum lors d’un événement sportif majeur à Seattle.

Premier point au programme : un match de football UW.

Le jeu

UW Huskies contre Tulsa Golden Hurricane (43-10, Huskies)

Le prix tout compris

Le billet le moins cher disponible (30 $), plus 5 $ pour le train léger sur rail, un Topo Chico (10,89 $), des beignets (4,95 $) et un sandwich au porc effiloché (14,49 $) m’ont coûté 65,33 $.

Des billets

Comme pour tout événement sportif, les prix des billets fluctuent tout au long de la saison en fonction de l’adversaire, des performances de l’équipe et bien plus encore. Lors de ce match de début de saison, le siège le plus cher était de 125 $ (140,50 $ après frais). Le moins cher était de 25 $ (30 $ après frais), pour des sièges dans les 300, les plus éloignés de l’action. Cependant, si vous recherchez des billets plus tard dans la saison, ou contre les rivaux des Dawgs, vous paierez plus – contre les Ducks de l’Université de l’Oregon, par exemple, attendez-vous à payer entre 90 $ et 315 $.

Transport

Le stationnement peut faire sauter la banque ; le transport en commun est l’option économique. J’habite à 10 minutes à pied de la station de tramway Northgate ; Alors que mon ami et moi descendions, je me vantais de vivre près de la gare la plus au nord, car nous étions sûrs d’avoir des places dans le train. Mais j’ai gravement sous-estimé le fandom de l’UW Husky : le train était bondé et j’ai passé le trajet jusqu’au stade pris en sandwich entre deux hommes très grands essayant juste de ne pas tomber. La station vous crache commodément directement en face du stade Husky, et pour le prix (2,50 $ pour un aller simple), les transports en commun sont la meilleure option.

Nourriture

Le Husky Stadium, sans espèces, propose des plats simples : nachos, pop-corn, cacahuètes, hot-dogs, pizzas et hamburgers. Les prix sont omniprésents et il faut un peu de chasse pour trouver les meilleures offres.

La meilleure offre que nous avons trouvée était au stand de barbecue d’Ivar près de la section 131, avec un sandwich au porc effiloché au barbecue avec des frites pour 14,49 $. Il y a quelques sauces différentes au comptoir pour terminer votre sandwich, qui est rempli de porc effiloché (ou de poulet) tendre et juteux. La sauce barbecue que j’ai utilisée était piquante et légèrement épicée. Cela ressemble à un véritable repas, ce qui est toujours un plus.

Une excellente option de collation : les Dough Joy Lil Dippers, une commande de 10 boules de beignet roulées dans du sucre à la cannelle ou arrosées de glaçage et de pépites et servies avec une trempette à la vanille ou au chocolat pour 4,95 $.

Autres options : Un Big Kidd Cheeseburger de Kidd Valley coûte 10,30 $, ce qui ne semble pas trop gonflé pour un bon burger avec de la laitue fraîche et croquante et de vraies tomates mûres. Ajoutez cependant des frites et le coût passe à 19,28 $. Les frites pourraient-elles vraiment valoir neuf dollars de plus ? Je crois que non. Pour des frites et un soda seuls, vous paierez 15,68 $.

Un autre article qui a provoqué un choc : la coupe de maïs de rue Elote, une petite tasse de maïs habillé, pour 13,89 $. La calzone margherita (12,79 $) a également été décevante, qui contenait une pâte gommeuse et collante enveloppant une touche minime de cheddar orange et de sauce à pizza.

Boissons

La nouveauté cette année au Husky Stadium sont trois marchés à emporter Walkthru-Bru, qui permettent aux fans de se procurer des canettes de bière, de seltz, de vin ou d’eau, ainsi que des chips et des cacahuètes, puis de payer à la fin en glissant leur carte. Les canettes nationales de 16 onces de Coors Light coûtaient 8,99 $, tandis que les canettes haut de gamme comme une Fremont Lush IPA coûtaient 10,89 $. Une canette de 6 onces de vin maison ou un seltzer dur Topo Chico de 16 onces coûtaient également 10,89 $. Ce dernier était notre meilleur choix pour une boisson bon marché. Les boissons non alcoolisées vont de 5,25 $ pour l’eau à plus de six dollars pour la limonade ou le soda.