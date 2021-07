Mangaluru Man obstrue à plusieurs reprises l’ambulance, détenu après que la vidéo soit devenue virale en ligne

Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de messages remerciant le service de police de Mangaluru pour l’arrestation d’un automobiliste qui a bloqué à plusieurs reprises le chemin d’une ambulance. L’incident s’est produit lundi soir sur le tronçon de la route nationale 66 entre Thokkottu et Pumpwell dans le district de Dakshina Kannada, a rapporté Indian Express. L’accusé a été appréhendé après qu’un clip vidéo de sa conduite imprudente et de l’entrave à la circulation d’une ambulance ait été enregistré sur un téléphone portable et partagé sur les réseaux sociaux. L’ambulance transportait un patient de l’hôpital de Kanachur entre Thokkatu et le cercle de Mahaveer sur le NH 66, selon le rapport.

Selon la police de Mangaluru, le commissariat de South Traffic est passé à l’action et a arrêté le chauffeur de voiture Charan (31 ans) près de la route de contournement de Kumpala. Une affaire a été enregistrée contre le conducteur en vertu de l’article 279 de l’IPC (conduite imprudente ou conduite sur une voie publique) et 194 (E) de la loi de 1988 sur les véhicules à moteur.

S’adressant aux médias, le commissaire de police de la ville de Mangaluru, N Shashi Kumar, a déclaré mardi qu’après avoir reçu des coupures vidéo de l’incident sur les réseaux sociaux, ils ont découvert que le conducteur entravait le passage fluide d’une ambulance. Ils ont enregistré deux cas, conduite imprudente et entrave à la circulation d’un véhicule d’urgence. Kumar a déclaré: « Nous enquêtons maintenant pour savoir si l’accusé a été influencé par l’alcool ou toute autre drogue. » Le commissaire a également appelé le public à manifester son inquiétude et à permettre le passage en douceur des véhicules d’urgence.

Pendant ce temps, sur la base des coupures vidéo, les internautes ont demandé une punition pour le conducteur. Beaucoup étaient d’avis d’annuler définitivement son permis de conduire, tandis que d’autres ont fait l’éloge de la police de Mangaluru pour leur action rapide.

« Bien fait. Assurez-vous qu’ils reçoivent un service communautaire en guise de sanction », a suggéré un utilisateur.

Bien fait. Assurez-vous qu’ils reçoivent un service communautaire en guise de sanction – Nithin (@ChanchalaChitta) 21 juillet 2021

Un autre utilisateur a suggéré de placer une « dashcam sur chaque ambulance – des séquences vidéo peuvent être utilisées pour pénaliser ».

mettre une dashcam sur chaque ambulance – des séquences vidéo peuvent être utilisées pour pénaliser— ROY (@YORindia) 21 juillet 2021

« Bravo la police de Mangaluru », a déclaré un troisième.

Bravo à la police de Mangaluru — Chander (@Chander05200704) 20 juillet 2021

C’est un phénomène courant dans plusieurs régions du pays, où les gens ne se comportent pas de manière responsable et manifestent une préoccupation humanitaire. De plus, les propriétaires/conducteurs de véhicules sont légalement tenus de laisser libre passage aux véhicules d’urgence.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici