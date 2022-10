Mangaluru Man commande un ordinateur portable de jeu sur Flipkart, obtient une grosse pierre et des déchets électroniques à la place

La grande vente Diwali de Flipkart vient de se terminer, mais le géant du commerce électronique a fait face à un contrecoup en ligne après qu’un client de Mangaluru se soit plaint d’un cas curieux. Chinmaya Ramana a commandé un ordinateur portable sur Flipkart et à sa grande surprise, a reçu une grosse pierre et des déchets électroniques à la place. Ramana a déclaré dans une série de tweets qu’il regrettait d’avoir fait l’achat sur Flipkart et a exhorté les autres à ne pas acheter sur la plate-forme car ils se sentiraient “impuissants” comme lui. Cependant, un jour plus tard, Ramana a déclaré que Flipkart avait remboursé le montant total et qu’il continuerait à faire ses achats sur la plateforme.

En plus de joindre une photo de la pierre et des déchets qu’il a reçus, Ramana avait également fourni une vidéo de déballage.

Le problème des gars est clos

Flipkart a remboursé mon montant total ❤️

Je vais continuer mes achats avec Flipkart ❤️

Merci @Flipkart @flipkartsupport @_Kalyan_K @VicPranav – Chinmaya Ramana (@Chinmaya_ramana) 24 octobre 2022

Le système de livraison de boîtes ouvertes, qui, selon Ramana, n’était pas disponible pour ce produit, est un système lancé par Flipkart à la suite de plusieurs plaintes concernant des clients recevant de mauvais colis tout au long de la saison de Diwali, a rapporté Business Today. Il aide le client à vérifier, à la réception du colis, que les bons articles ont été livrés.

Plusieurs plaintes de ce type concernant les plateformes de commerce électronique ont fait surface sur les médias sociaux dans un passé récent. Une personne nommée Panjari Bhimanna d’Utnoor dans le district d’Adilabad à Telangana a été choquée de recevoir du savon détergent au lieu d’un smartphone sur un site d’achat en ligne en juin. Il avait commandé un smartphone du modèle Vivo Y83 au prix de Rs 6 100 via un portail de commerce électronique populaire.

Dans un autre cas, un homme du Bihar a affirmé avoir commandé une caméra drone auprès d’un détaillant en ligne, mais avoir reçu un kilogramme de pommes de terre en septembre. Une vidéo partagée par Unseen India est devenue virale sur Twitter, où il a été affirmé que l’incident s’était produit à Nalanda. Une personne, prétendument le responsable de la livraison, a été vue en train d’ouvrir le colis pour révéler les pommes de terre. Le dirigeant, lorsqu’il a été invité, a admis que le détaillant en ligne avait commis une fraude, mais a affirmé qu’il ne savait pas si l’entreprise qui livrait le produit était en collusion.

