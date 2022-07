Mangaluru Girl écrit avec les deux mains simultanément dans 2 langues différentes

Une fille nommée Aadi Swaroopa de Mangaluru, Karnataka a une capacité exceptionnelle à écrire avec ses deux mains. Mais ce n’est pas la seule qualité qui la distingue de la foule. L’ambidextre de 17 ans peut écrire en anglais et en kannada en même temps et peut atteindre une vitesse d’écriture de 45 mots par minute tout en utilisant les deux mains simultanément. Swaroopa avait déjà fait la une des journaux avec ses incroyables compétences et a de nouveau séduit les internautes après qu’une vidéo d’elle ait été récemment partagée en ligne.

Dans le clip, partagé par l’homme d’affaires Tansu Yegen sur Twitter, on peut voir Swaroopa mettre ses compétences en valeur. Elle tient une craie dans ses deux mains et écrit des phrases en anglais sur un tableau noir avec une vitesse impressionnante. “Le détenteur du record du monde d’ambidextrie Aadi Swaroopa de l’Inde. Elle écrit 45 mots par minute… », lit-on dans la légende.

Détenteur du record du monde d’ambidextrie Aadi Swaroopa de l’Inde. Elle écrit 45 mots par minute… pic.twitter.com/fZmNS6yy87 — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 24 juin 2022

Comme si cela ne suffisait pas, Swaroopa procède à l’écriture à l’envers tout en maintenant à peu près la même vitesse. Elle affiche en outre sa capacité en écrivant dans des directions opposées, puis en passant simultanément pour former deux phrases distinctes, en utilisant ses deux mains.

La vidéo de Swaroopa a recueilli plus de 3,55 lakh vues sur Twitter tout en laissant les utilisateurs incrédules. Beaucoup ont comparé la fille au personnage Dr Viru Sahastrabuddhe ou Virus du film de Bollywood 2009 3 Idiots. Le personnage était joué par l’acteur Boman Irani qui pouvait écrire simultanément des deux mains dans le film.

Cet utilisateur a même partagé une photo du personnage des 3 Idiots pour rendre la comparaison un peu claire.

Elle est la vraie Dean Veeru “Virus” Sahastrabuddhe pic.twitter.com/8bscHyo2Qm — CHÈVRE Matata™ (@_GoatMatata) 25 juin 2022

Beaucoup n’en croyaient pas leurs yeux, cet utilisateur étant l’un d’entre eux.

Comment ? Mon Dieu impossible – Étrange et merveilleux (@SKalraj) 25 juin 2022

Un utilisateur a saisi l’occasion de faire une blague tout en soulignant à quel point la fille est unique.

Et là, j’ai du mal à écrire mon nom. — Dominique (@Vancouvercana10) 25 juin 2022

D’autres utilisateurs ont également fait l’éloge de Swaroopa et ont loué la capacité dont elle a été dotée.

C’est un cas UNIQUE au monde !!!! quel cadeau mystérieux elle possède? — Martha Romero (@thalassa2012) 25 juin 2022

En plus d’écrire, Swaroopa avait précédemment déclaré à l’agence de presse ANI qu’elle pouvait également faire du mimétisme et chanter.

