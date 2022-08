Mangaluru Girl avec des compétences d’ambidextrie peut écrire avec les deux mains simultanément

L’ambidextrie est la capacité unique d’utiliser simultanément la main droite et la main gauche et Aadi Swaroopa, une Indienne de Mangaluru, maîtrise assez bien cette compétence. La jeune qui s’est autodidacte à utiliser ses capacités au mieux de ses capacités a déjà créé un record du monde pour avoir écrit le plus grand nombre de mots en utilisant ses deux mains simultanément en une minute. En plus de cela, Aadi Swaroopa est également entrée dans le Livre des Records de l’Inde pour sa mémoire visuelle exceptionnelle.

Son histoire extraordinaire a récemment été partagée sur Twitter par le maréchal de l’air à la retraite, Anil Chopra. Il a également révélé qu’Aadi Swaroopa avait appris une capacité rare que seule une personne sur un million peut maîtriser. Elle peut écrire dans onze styles différents.

L’utilisateur a partagé: «Elle est« Aadi Swaroopa »de Mangalore. Elle peut écrire dans 11 styles différents. Les deux parties de son cerveau fonctionnent en même temps, une sur un million. Impressionnant! Cette compétence est connue sous le nom d’AMBIDEXTERITE. Parallèlement au tweet, l’officier à la retraite a partagé une vidéo de Swaroopa montrant sa capacité exceptionnelle dans une vidéo. Le clip présente son écriture rapide sur un tableau vert en utilisant ses deux mains, tout comme le personnage de Boman Irani l’a fait dans le film 3 Idiots. Jetez-y un œil ici :

Elle est “Aadi Swaroopa” de Mangalore. Elle peut écrire dans 11 styles différents. LES DEUX PARTIES de son CERVEAU fonctionnent EN MÊME TEMPS, une sur un million. Impressionnant !

Cette compétence est connue sous le nom d’AMBIDEXTERITE. pic.twitter.com/iSrUDKRvwl — L’aviateur Anil Chopra (@Chopsyturvey) 9 août 2022

La vidéo d’Aadi Swaroopa a laissé Twitter étonné et époustouflé. Un utilisateur tout en louant sa capacité a écrit: «Ce n’est pas seulement la dextérité, mais la coordination cérébrale est incroyable. Compétence époustouflante.

Ce n’est pas seulement la dextérité, mais la coordination cérébrale est incroyable. Compétence ahurissante. — Shiva (@ShivaKap) 10 août 2022

Pendant ce temps, un autre a dit : « Oh mon Dieu ! Certaines personnes font des choses ordinaires de manière extraordinaire. Certaines personnes font des choses extraordinaires d’ordinaire. La fonction cérébrale de la fille est incroyable. Je pense qu’elle utilise plus de 10% de la capacité cérébrale de son cerveau.

Oh mon Dieu ! Certaines personnes font des choses ordinaires de façon extraordinaire. Certaines personnes font des choses extraordinaires de façon ordinaire. La fonction cérébrale de la fille est incroyable. Je pense qu’elle utilise plus de 10 % de la capacité cérébrale de son cerveau. – ASFrancis (@ AFrancis3116) 10 août 2022

Un internaute qui a été choqué de voir ce qu’un cerveau humain peut faire a partagé : « Continue à montrer le potentiel du cerveau humain. Je me demande si nous pouvons le développer complètement pour utiliser tout notre cerveau, jamais.

Continue à montrer le potentiel qu’un cerveau humain a. Je me demande si nous pouvons le développer complètement pour utiliser tout notre cerveau, jamais. — चौधरी साहब 🇮🇳 (@paragsingh1605) 10 août 2022

Un autre a ajouté: “Le talent indien est infini.”

@NSO365 Le talent indien est infini – Tushar Bhambane (@TBhambane) 10 août 2022

La vidéo virale a recueilli plus de 134 000 vues et plus de 7 000 likes sur l’application de micro-blogging.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici