Manèges et vibrations au salon de l’automobile Kelowna After Hours – Kelowna Capital News

Des voitures de toute la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’État de Washington étaient exposées au salon de l’automobile After Hours le week-end dernier.

Organisé par la marque locale de vêtements et de style de vie After Hours Supply Co., le salon de l’automobile a permis aux gens de se réunir et de montrer leurs voitures aux autres. C’était la deuxième exposition de voitures annuelle, mise sur mon propriétaire After Hours, Mason Kowbel. L’événement a eu lieu samedi soir dernier (17 septembre) dans le parking Spall Plaza.

“Le spectacle est en quelque sorte juste un moyen pour nous de créer une atmosphère pour que la communauté vienne en profiter, pour leur montrer de quoi il s’agissait”, a déclaré Kowbel. “After Hours consiste à s’exprimer après les heures de travail, quels sont vos véritables passe-temps, quels qu’ils soient. Il n’y a pas beaucoup de temps dans la journée pour votre travail de jour, mais c’est toujours la nuit lorsque vous poursuivez votre passion.

Kowbel avait ses vêtements exposés à l’achat lors de l’événement ainsi que de la musique live et plus encore.

“Nous voulions créer quelque chose d’inclusif pour tout le monde”, a déclaré Kowbel. “Que vous aimiez les voitures, la mode, l’art ou la musique, nous voulions créer quelque chose de gratuit pour que quelqu’un vienne ici pour profiter de l’ambiance, juste passer du temps et créer un événement d’envoi estival que tout le monde peut apprécier.

Kowbel a déclaré qu’environ 400 à 450 voitures étaient exposées et que 500 à 700 personnes ont assisté à l’événement.

Finn Wolfhard, star de Stranger Things et natif de Vancouver, est venu à Kelowna spécialement pour assister à l’événement. Par l’intermédiaire d’amis de la famille, Kowbel et Wolfhard ne s’étaient rencontrés que sur FaceTime en raison de l’emploi du temps chargé de Wolfhard, mais lors de l’événement, ils se sont rencontrés en personne pour la première fois.

Lors de l’événement de cette année, ils avaient également installé un photomaton pour que les gens puissent se faire prendre en photo. Kowbel et Wolfhard pour leur photo ensemble.

Quant à l’avenir, Kowbel cherche à faire du salon de l’automobile un événement annuel.

Le site Web After Hours sera de retour avec du nouveau stock le 1er octobre.

