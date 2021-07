Mane, Salah, Sterling et Lewandowski parmi les joueurs proposant des énigmes contractuelles

Qu’est-ce que Mohamed Salah, Rahim Sterling, N’Golo Kanté, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang et Jordan Henderson ont tous en commun ? Ils ont atteint le moment clé de leurs contrats lorsqu’ils découvrent à quel point ils sont vraiment importants pour leurs clubs.

Comme mon collègue ESPN Gab Marcotti l’a écrit cette semaine, il existe un éventail de talents étoilés, y compris Paul Pogba, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, maintenant à moins de 12 mois de devenir agents libres s’ils ne parviennent pas à accepter de nouveaux contrats avant juillet 2022.

Les spéculations sur l’avenir de ces joueurs devraient faire les gros titres l’année prochaine, mais l’étape la plus importante des contrats de football est devenue le compte à rebours de deux ans ; c’est quand l’équilibre du pouvoir entre le joueur et le club est également partagé. Cela devient un concours de regards, et un côté doit cligner des yeux. C’est quand l’engagement doit être montré par au moins un côté ; sinon, le message est clair que l’une ou les deux parties ont des plans différents.

« Décider quoi faire avec les joueurs au cours des deux dernières années de leur contrat est désormais le plus gros casse-tête pour tous les clubs », a déclaré un haut responsable du club à ESPN. « Il ne s’agit pas de savoir quels joueurs vous signez, mais de ceux que vous souhaitez conserver et de savoir si les chiffres financiers s’accumulent.

« Si un joueur a 30 ans et qu’il lui reste deux ans de contrat, c’est un cauchemar pour le club, surtout s’il est un grand joueur, car soit vous vous engagez dans un nouveau contrat qui peut courir jusqu’à ses 34 ou 35 ans et vous vous inquiétez de quel genre de valeur vous obtiendrez vers la fin, ou vous le laissez partir et vous inquiétez à nouveau qu’il vous embarrasse dans son nouveau club.

« Vous ne voulez pas laisser partir un joueur trop tôt – regardez simplement ce que Luis Suarez fait pour l’Atletico Madrid [winning La Liga] après avoir quitté Barcelone la saison dernière, mais vous ne voulez pas d’un vieux joueur avec un gros salaire dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. »

Liverpool, souvent présenté comme un club modèle en matière de recrutement et de gestion des contrats, compte 13 joueurs remarquables au cours des deux dernières années de leurs accords existants, et ils ont de gros problèmes à résoudre. Ces joueurs incluent Salah, Henderson, Sadio Crinière, Roberto Firmino, Fabinho, Virgile van Dijk, Naby Keïta et Alex Oxlade-Chamberlain.

Il est peu probable que Keita et Oxlade-Chamberlain obtiennent de nouveaux contrats cet été en raison de leurs apparitions sporadiques la saison dernière. Les deux pourraient encore être autorisés à partir, leur valeur de transfert étant beaucoup plus élevée cet été qu’elle ne le sera dans un an.

À 27 ans, Fabinho est assez jeune pour être à peu près assuré d’un nouveau contrat en raison de son âge et de son importance pour l’équipe de Jurgen Klopp, mais Salah, Mane et Firmino ont tous 29 ans, Van Dijk a 30 ans et n’a pas encore joué en compétition après presque un an avec une blessure aux ligaments croisés, tandis que Henderson, qui a raté 15 matchs depuis février en raison d’une blessure à l’aine, a 31 ans.

Salah, Mane, Firmino, Van Dijk et Henderson ont tous été des rouages ​​cruciaux des récents succès de Liverpool, mais le dilemme auquel sont confrontés Klopp et le directeur sportif Michael Edwards est de décider combien de temps ils continueront à contribuer à ce niveau.

Leur remettre tous les nouveaux contrats expose Liverpool au problème d’un groupe de joueurs vieillissant ensemble sur de gros contrats. Ils auraient également une valeur marchande beaucoup plus faible. Mais s’ils ne reçoivent pas de prolongation de contrat cet été, les joueurs peuvent avoir l’impression que leurs jours sont comptés.

La frustration d’Henderson est apparue cette semaine, des informations suggérant que le capitaine du club pourrait partir s’il ne se voit pas proposer un nouveau contrat. C’est peut-être une tactique de la part du joueur pour tester l’eau et évaluer ses intentions, mais à 31 ans et avec un bilan de forme inégal au cours des 12 derniers mois, Henderson sera probablement déçu s’il s’attend à un nouvel accord en ce moment. Bien que Liverpool se méfie également de Henderson suivant la route de Georginio Wijnaldum, qui a rejoint le Paris Saint-Germain pour rien à l’expiration de son contrat ce mois-ci.

Mohamed Salah et Sadio Mane ont tous deux des contrats qui expirent à l’été 2023. Rui Vieira/PA Images via Getty Images

Liverpool n’est pas le seul club exposé aux dangers des joueurs entrant dans les deux dernières années de leur contrat.

Arsenal compte neuf joueurs, dont l’attaquant vedette Aubameyang. À 32 ans, ce serait une surprise si Arsenal envisageait même une prolongation de son contrat, mais peuvent-ils risquer qu’il soit perturbé et distrait par un contrat en baisse ? Hector Bellerin, Bernd Leno, Granit Xhaka et Willian sont tous dans la même position. Enfant Emile Smith Rowe a signé un nouvel accord à long terme jeudi, donc au moins Arsenal a renforcé sa position là-bas, mais ils ont beaucoup à découvrir au cours des prochains mois.

La situation de Sterling à Manchester City est un exemple de joueur détenant pratiquement toutes les meilleures cartes. L’attaquant anglais approche de ses années de pointe et a vu sa valeur et sa réputation augmenter après des performances impressionnantes à l’Euro 2020, qui l’ont vu nommé dans l’équipe du tournoi après avoir marqué trois buts. Il n’aura que 28 ans à l’expiration de son contrat Etihad et pourra rejoindre n’importe quel club de haut niveau en tant qu’agent libre, donc City regrette peut-être déjà de ne pas avoir prolongé son contrat plus tôt. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la sécurisation Kevin De Bruyne à un accord à long terme, mais Sterling est maintenant dans une position beaucoup plus forte et capable de nommer à peu près ses termes.

Leroy Sané a été autorisé à déménager au Bayern Munich pour 49 millions d’euros l’année dernière pour éviter qu’un joueur de grande valeur ne parte gratuitement, et Sterling sera dans la même position dans les 12 mois s’il n’est pas en mesure de conclure un nouveau contrat. Riyad Mahrez, Gabriel Jésus, Ilkay Gundogan, Benjamin Mendy et Zack Steffen sont dans la même position, mais aucun de ces joueurs n’a la force de position dont Sterling jouit, soit en raison de leur âge, soit en raison de leur statut réduit en tant que titulaire et profil de la première équipe.

Chelsea compte sept joueurs, dont Kante et Jorginho, dont la situation est similaire à celle de Henderson à Liverpool en raison de leurs âges – 30 et 29 ans, respectivement. Les Spurs, quant à eux, n’ont que quatre joueurs avec deux ans à courir, dont Son Heung-Min, 29 ans.

L’avenir de Harry Kane n’étant pas encore résolu, les Spurs devront peut-être accorder à Son un contrat plus long que ce qu’ils envisagent normalement pour un joueur de 29 ans afin d’éviter de perdre les deux joueurs en l’espace de 12 mois. A 32 et 31 ans respectivement, Toby Alderweireld et Moussa Sissoko sont moins susceptibles de se voir proposer de nouvelles offres.

Le tableau est différent à Manchester United. Marcus Rashford, Luc Shaw, David de Géa et Fred sont parmi neuf avec deux ans à courir, mais le club a la possibilité de 12 mois supplémentaires sur chacun de leurs contrats, ce qui les isole.

Pourtant, s’ils n’agissent pas rapidement pour prolonger le contrat de Rashford, United risque de créer un mal de tête sur toute la ligne. À 23 ans, comme Sterling, Rashford détient tous les as et il évalue peut-être les ambitions de United et ses perspectives de trophées avant de consacrer les meilleures années de sa carrière au club.

A l’autre bout de l’échelle d’âge, le Bayern a de grandes décisions à prendre sur Lewandowski (32 ans), Manuel Neuer (35) et Thomas Muller (31). Trois légendes du club qui ont remporté un succès incroyable au Bayern, mais les déplacer cet été ou l’été prochain est beaucoup plus probable qu’un nouvel accord pour l’un d’entre eux. Mais le Bayern doit choisir son moment. Lewandowski, par exemple, pourrait marquer les buts pour gagner un autre club en Ligue des champions.

Sergio Busquets (33) et Toni Kroos (31) sont des problèmes pour Barcelone et le Real Madrid, respectivement, mais le Real doit également décider quoi faire avec Martin Odegaard, 22 ans, maintenant qu’il est revenu de son prêt à Arsenal.

Prendre la bonne décision sur les joueurs du compte à rebours de deux ans est un problème avec lequel même les plus grands clubs ont du mal à lutter, et cela, avec l’impact financier de la pandémie de COVID-19, pourrait expliquer pourquoi cette fenêtre de transfert a été si lente à obtenir Aller.

Traiter les problèmes internes est la priorité et certains joueurs peuvent avoir l’impression d’être marginalisés, tandis que certains clubs se sentiront impuissants à persuader un jeune star de signer pour le long terme. Et c’est pourquoi le compte à rebours de deux ans est l’étape la plus importante pour tous les joueurs et clubs.