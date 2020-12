Sadio Mane a répété sa désormais célèbre célébration « copiée » après avoir ouvert le score pour Liverpool contre West Brom.

L’attaquant sénégalais a devancé les Reds à la 12e minute contre les Baggies lorsqu’il a tiré de manière impressionnante après avoir été retrouvé par un ballon levé de Joel Matip.

C’était le deuxième but de Mane en autant de matchs qu’il avait suivi la frappe de la semaine dernière lors de la victoire 7-0 sur Crystal Palace, un but qui avait mis fin à une récente sécheresse.

Après cette frappe, Mane a été vu en train de pointer vers le ciel lors d’une célébration qu’il avait copiée sur le fan des Reds Lee Swan, qui figurait avec l’attaquant dans une récente vidéo du club dans laquelle Lee a marqué des buts devant le Kop.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa fête préférée, Lee – un bénévole à The Florrie à Liverpool, un centre de projets communautaires et de distribution de nourriture – a embrassé son doigt et a pointé le ciel, disant que la célébration était pour son grand-père.

Mane a insisté sur le fait qu’il « copierait » la célébration, et après l’avoir fait au Palace, il l’a ensuite déployée à nouveau contre les Baggies.

S’exprimant dans la vidéo, Mane a déclaré: « Je suis fier de faire partie de Cher Liverpool FC et de contribuer à faire une différence en ces temps difficiles. Et c’est un honneur d’aider à reconnaître le travail que Lee, Timo [fellow volunteer Timo Tierney] et les Florrie ont fait.

« Donner la tournée à Lee a été un moment fort de la fermeture. C’est un vrai personnage et ce fut un plaisir de l’aider à réaliser son rêve de marquer à Anfield. »