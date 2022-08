Mane marque à nouveau alors que le Bayern envoie des adversaires de troisième niveau en Coupe d’Allemagne

Berlin (AFP) – Sadio Mane était l’un des cinq buteurs différents du Bayern Munich qui s’est qualifié pour le prochain tour de la Coupe d’Allemagne avec une victoire 5-0 à l’extérieur au Viktoria Cologne mercredi.

Le but de Mane, marqué à la 53e minute, était son cinquième en six matchs cette saison depuis son arrivée estivale de Liverpool en Premier League.

L’ancien attaquant d’Arsenal Serge Gnabry a tenu le ballon, attirant le gardien de but de Cologne Ben Voll pour trouver Mane non marqué devant le but.

Deux autres arrivées estivales à Ryan Gravenberch et la starlette de 17 ans Mathys Tel ont tous deux marqué des buts en première mi-temps, brisant une défense obstinée mais dépassée par Cologne.

L’adolescent Jamal Musiala a marqué le quatrième de son équipe à la 67e minute seulement quatre minutes après avoir remplacé Mane depuis le banc, contrôlant une passe de Thomas Mueller depuis le point de penalty.

Le Bayern a ajouté un cinquième grâce au milieu de terrain allemand Leon Goretzka, disputant son premier match de la saison après son retour d’une blessure au genou.

Le Bayern Munich, qui rencontre l’Union Berlin lors d’un affrontement de haut niveau en Bundesliga dimanche, a désormais marqué 26 buts en six matches depuis le départ de l’attaquant Robert Lewandowski.

Le Bayern a été éliminé à deux reprises lors des premiers tours de la Coupe d’Allemagne au cours des deux dernières saisons.

Lors de la campagne 2020-21, les Bavarois ont perdu aux tirs au but contre le Holstein Kiel de deuxième division au deuxième tour de la Coupe, tandis que lors de la saison 2021-22, les vainqueurs à 20 reprises ont été évincés 5-0 aux mains du Borussia Moenchengladbach.

Mardi, les détenteurs actuels de la Coupe d’Allemagne, le RB Leipzig, ont battu l’équipe de quatrième division Teutonia Ottensen 8-0 grâce à un triplé de l’ancien attaquant de Chelsea Timo Werner.