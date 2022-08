Mane, le premier de l’équipe, “apporte ses propres lederhosen” au Bayern Munich

Francfort (AFP) – L’attaquant de la star du Bayern Munich, Sadio Mane, n’a pas perdu de temps pour s’adapter à ses nouveaux coéquipiers, révélant qu’il avait apporté son propre lederhosen avec lui dans la capitale bavaroise cet été.

S’adressant au magazine Member 51 du Bayern Munich dans une interview publiée mardi, Mane a déclaré qu’il avait conservé une paire de pantalons en cuir traditionnels qui lui avaient été offerts lors de son séjour au Red Bull Salzburg dans l’espoir de les porter un jour à la célèbre Oktoberfest de Munich.

“Malheureusement pas encore, mais j’ai vraiment hâte d’y être”, a déclaré Mane lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà fait une apparition au festival vieux de 222 ans.

“J’ai même des lederhosen à la maison depuis mon séjour à Salzbourg. Je les ai gardés car j’ai toujours aimé les porter et je suis généralement très intéressé par les autres cultures.

« En fait, je suis allé plusieurs fois en ville (Munich), avec des amis. Et une fois, nous étions à l’Allianz Arena, lors d’un match de Ligue des champions contre Arsenal. À cette époque, je ne pouvais tout simplement pas imaginer y jouer moi-même un jour.

Mane, 30 ans, sera non seulement au premier plan lorsque le Bayern Munich effectuera son pèlerinage annuel au festival en septembre, mais il a déjà montré à quel point il sera crucial pour les plans sur le terrain des champions du record d’Allemagne en 2022-23.

Mane a marqué un but lors de la victoire 5-3 du Bayern en Super Coupe contre le RB Leipzig samedi, sa première sortie en compétition pour le club.

Son arrivée à Munich a contribué à apaiser les craintes des supporters du Bayern inquiets du départ de Robert Lewandowski alors que le club fait pression pour un 11e titre consécutif de Bundesliga, un record.

Le double joueur africain de l’année a envoyé un avertissement sévère après le match, affirmant que le Bayern “peut faire mieux” malgré la levée de son dixième trophée de la Super Coupe.

« Ce n’est que le début de la saison. Nous avons encore le temps de travailler vers la perfection.

Le Sénégalais a marqué 120 buts en 269 matches avec Liverpool, où il a remporté plusieurs trophées dont la Ligue des champions et la Premier League.

Son talent pour marquer des buts cruciaux dans les grands matchs – y compris un superbe coup de pied pivotant devant le gardien munichois Manuel Neuer pour aider Liverpool à dépasser le Bayern en 2019 – sera utile alors que Munich cherche à remplacer la sortie stellaire de Lewandowski devant le but.

Le Polonais a marqué 344 buts en 375 matchs en huit saisons pour le Bayern, bien que Munich pense que le départ de Lewandowski pourrait être une bénédiction déguisée.

– ‘Mia san mia’ –

L’entraîneur Julian Nagelsmann a déclaré que le Bayern de cette année était “un peu plus difficile à travailler” que les incarnations précédentes, tandis que le PDG Oliver Kahn a déclaré que l’arrivée de Mane rendait le club moins prévisible.

“Vous avez pu voir combien d’opportunités nous avons eues – (et) à quel point nous pouvons être surprenants.”

Mane s’est fortement appuyé sur les conseils de l’ancien milieu de terrain du Bayern Thiago Alcantara, son coéquipier à Liverpool, lorsqu’il a décidé de passer en Bundesliga.

“Avant mon transfert, j’ai parlé avec Thiago. Il m’a tout dit sur l’équipe et la ville. Tout le monde connaît l’identité du Bayern.

“Pour moi, ce ‘Mia san mia’ (la devise du Bayern Munich ‘nous sommes qui nous sommes’) signifie que l’équipe passe toujours en premier. C’est l’unité qui compte, pas l’individu. C’est ce qui rend le FC Bayern si spécial.

Non seulement Mane a apporté avec lui un rythme effréné, une menace de but constante et une expérience au plus haut niveau du jeu, mais le nouveau numéro 17 du Bayern a gonflé les rangs des supporters de Munich d’environ 17 millions.

“Mon pays est composé de 17 millions de fous de football et ils sont tous fans du Bayern maintenant”, a déclaré Mane.

“Je pense que vous verrez beaucoup de drapeaux sénégalais à l’Allianz Arena cette saison.”

Le Bayern Munich a donné le coup d’envoi de la 60e saison de Bundesliga vendredi soir à l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa.