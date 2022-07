Mane et Salah renouvellent leur rivalité avec le meilleur prix africain à gagner

Johannesburg (AFP) – Un autre chapitre de la rivalité personnelle entre les anciens coéquipiers de Liverpool Sadio Mane et Mohamed Salah se jouera à Rabat jeudi lors de l’annonce des lauréats annuels des prix africains.

Mane était une figure clé de l’équipe du Sénégal qui a battu l’Égypte, capitaine de Salah, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021/2022 et lors d’un barrage pour la Coupe du monde 2022.

Le décideur du titre africain au Cameroun et l’éliminateur du Qatar au Sénégal ont été remportés par les Lions de la Teranga après des tirs au but.

Mane a marqué à chaque fusillade alors que la finale était décidée avant que Salah ne puisse prendre son coup de pied, et il a flambé lors des barrages.

Les succès sénégalais ont fait de Mane le favori pour remporter un deuxième prix consécutif de joueur de l’année après 2019 – les deux éditions suivantes ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Si Mane gagne dans la capitale marocaine, il deviendra la première star du Bayern Munich à être élu meilleur footballeur africain.

Un joueur des géants allemands a été le plus proche de la victoire en 1999 et 2001, lorsque le Ghanéen Samuel Kuffour a terminé deuxième.

Mane a déménagé au Bayern le mois dernier pour un contrat de trois ans après avoir rejoint Liverpool en 2016 en provenance de Southampton et le patron d’Anfield, Jurgen Klopp, l’appelle “un attaquant complet”.

“Ma seule critique à l’égard de Sadio est qu’il est peut-être parfois le seul à ne pas réaliser à quel point il est bon.”

Le défenseur de Liverpool, Andy Robertson, a salué les instincts prédateurs du joueur de 30 ans : “Chaque fois qu’il est devant le but, vous ne pensez pas qu’il va rater”.

Salah a levé le prix en 2017 et 2018 et la victoire de Mane l’année suivante a porté à quatre le nombre de vainqueurs de Liverpool avec un autre Sénégalais, El Hadji Diouf, en tête du vote de 2002.

– Les Sud-Africains dominent les espoirs féminins –

L’Égyptien a connu une saison 2021-2022 exceptionnelle pour les Reds, partageant le prix Golden Boot avec le Sud-Coréen Son Heung-min de Tottenham Hotspur.

Salah a été élu joueur de la saison en Premier League par l’Association des footballeurs professionnels et l’Association des écrivains de football.

Le capitaine algérien et ailier de Manchester City, Riyad Mahrez, est l’autre ancien vainqueur parmi les 10 nominés à être arrivé premier en 2016 après avoir aidé les outsiders de Leicester City à devenir champions de Premier League.

Mahrez et l’Algérie ont eu du mal ces derniers temps, cependant, les champions en titre faisant une sortie humiliante au premier tour de la Coupe des Nations, puis perdant un barrage de Coupe du monde contre le Cameroun.

Parmi les 10 candidats au titre de Joueur de club de l’année figure le Brésilien Tiago Azulao, dont les sept buts en tête du palmarès en Ligue des champions de la CAF ont propulsé l’équipe angolaise Petro Luanda à une place surprise en demi-finale.

Les Sud-Africains dominent les nominés de la joueuse féminine de l’année avec la gagnante 2018 Thembi Kgatlana, Andile Dlamini, Refiloe Jane et Bambanani Mbane parmi les 10 espoirs.

Le Ghana, absents notables de la Coupe d’Afrique des Nations féminine en cours au Maroc après avoir perdu un match de qualification au premier tour contre le Nigeria, compte deux représentantes, Evelyn Badu et Doris Boaduwaa.

Le Nigeria, le moteur du football féminin en Afrique depuis des décennies, a un candidat, très décoré Asisat Oshoala, qui joue pour Barcelone, finaliste de la Ligue des champions européenne 2022.

Exclu de la Coupe des Nations au Maroc sur blessure, Oshoala a été élu joueur africain de l’année à quatre reprises, la dernière fois en 2019.

Le choix de la meilleure équipe nationale féminine sera reporté après la finale de la Coupe des nations entre le Maroc et l’Afrique du Sud à Rabat samedi.

Des légendes du football africain, des membres du comité technique de la CAF, des entraîneurs et capitaines d’équipes nationales et de certains clubs et des médias sélectionnés choisissent les gagnants.