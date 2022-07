Mane et Salah parmi les prétendants au joueur africain de l’année

Johannesburg (AFP) – Les anciens coéquipiers de Liverpool Sadio Mane et Mohamed Salah font partie des 10 stars présélectionnées pour le prix du joueur africain de l’année 2022, a annoncé lundi la Confédération africaine de football (CAF).

Salah a remporté le prix en 2017 et 2018 et Mane en 2019. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Mane a déménagé au Bayern Munich le mois dernier tandis que Salah a signé une prolongation de son contrat à Anfield.

Jouer un rôle clé alors que le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois cette année et s’est qualifié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar pourrait donner à Mane l’avantage sur Salah.

Un autre candidat est le joueur africain de l’année 2016 Riyad Mahrez, le capitaine algérien et ailier de Manchester City.

Le gardien du Sénégal et de Chelsea, Edouard Mendy, espère devenir le premier gardien à soulever le trophée depuis le Marocain Ezzaki Badou en 1986.

Le vainqueur sera annoncé lors d’une cérémonie à Rabat le 21 juillet après le vote des capitaines et entraîneurs des équipes nationales africaines, des membres du comité technique de la CAF et des médias sélectionnés.

Nominés pour le joueur africain de l’année :

Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City/ENG), Karl Toko Ekambi (Cameroun, Lyon/FRA), Vincent Aboubacar (Cameroun, Al Nassr/KSA), Sébastien Haller (Côte d’Ivoire, Borussia Dortmund/GER), Mohamed Salah (Egypte, Liverpool/ANG), Naby Keita (Guinée, Liverpool/EGY), Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain/FRA), Edouard Mendy (Sénégal, Chelsea/ANG), Kalidou Koulibaly (Sénégal, Naples/ITA), Sadio Mane (Sénégal, Bayern Munich/ALL)