Mario Mandzukic a fait cinq apparitions depuis qu’il a rejoint l’AC Milan. Sportinfoto / DeFodi Images via Getty Images

L’attaquant de l’AC Milan, Mario Mandzukic, a renoncé à son salaire de mars après n’avoir pas fait une seule apparition en raison d’une blessure.

L’ancien international croate a rejoint Milan en janvier pour un contrat de six mois, mais des blessures à la cheville et aux muscles l’ont limité à cinq apparitions jusqu’à présent, la dernière ayant eu lieu lors du match nul 2-2 de la Ligue Europa avec l’étoile rouge de Belgrade le 18 février.

– Serie A sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

En conséquence, Mandzukic a demandé au club que sa contribution salariale soit reversée à la Fondation de Milan.

« [It is] un geste incroyable, qui montre l’éthique et le professionnalisme de Mario Mandzukic ainsi que son respect pour Milan », a déclaré le président du club, Paolo Scaroni.

« Cela signifie que le club aura l’opportunité de continuer à soutenir les projets de la Fondation de Milan qui aident les jeunes défavorisés, où le sport est un instrument d’inclusion sociale. »

Le passage de Mandzukic à Milan est son deuxième séjour en Italie, après avoir passé quatre saisons à la Juventus, où il a remporté la Serie A à quatre reprises et la Coppa Italia trois fois.

Avant cela, il était avec le Bayern Munich, où il a remporté la Bundesliga 2013, DFB Pokal et Champions League Treble et l’Atletico Madrid.

Le joueur de 34 ans faisait partie intégrante de l’équipe croate qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2018.