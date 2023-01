Mandy Rose gagne 1 million USD grâce à FanTime après avoir été abandonnée par la WWE

On pense que Mandy Rose a réalisé un énorme gain de 1 million de dollars grâce à son compte FanTime moins d’un mois après avoir été libérée par la WWE. Elle a été libérée le 14 décembre, un jour après la fin de son règne de 413 jours en tant que championne féminine NXT par Roxanne Perez. On pense qu’elle a été libérée, la WWE ayant le sentiment que le contenu qu’elle publiait sur sa page FanTime était en dehors des paramètres de son accord.

Depuis la sortie, son compte Fan Time semble avoir explosé. La page Instagram officielle de FanTime a publié une photo de l’ancienne championne féminine NXT, la félicitant pour son exploit. La légende se lisait comme

« Félicitations à @mandysacs pour avoir gagné 1 million $$$ en un mois ! Terminé 2022 comme un champion »

Rose a participé à la sixième saison de WWE Tough Enough, diffusée en 2015. Elle a ensuite signé avec la WWE et est devenue une partie intégrante de la cinquième saison de Total Divas. Rose est revenue à WWE NXT après plusieurs années sur la liste principale, faisant équipe avec Gigi Dolin et Jacy Jayne pour former Toxic Attraction. En octobre 2021, elle a remporté le championnat féminin NXT, défendant le titre pendant plus d’un an jusqu’à ce qu’elle perde face à Roxanne Perez le 13 décembre.

Le coût d’un abonnement à la page de Mandy Rose a un peu fluctué lorsqu’elle faisait la une des journaux mais a été fixé à 30 $ par mois au cours des deux dernières semaines. Dans son podcast “Hall of Fame” partagé par WrestlingHeadlines.com, T Booker a partagé ses réflexions concernant Rose atteignant le million de dollars avec son compte Fan Time.

“Je pense [Rose launching a FanTime account] était la mauvaise décision, et je maintiens cela parce que je pense que le talent de Mandy Rose était bien plus que sa beauté.

Il a également souligné comment un million de dollars ne peut pas prendre soin de quelqu’un pendant une année solide s’il est habitué à vivre une grande vie avec des voitures chères et des maisons luxueuses. Booker pense également que la femme de 32 ans aurait pu gagner plus si elle était restée avec la WWE et leur avait permis de la commercialiser.

Alors que Mandy Rose semble se concentrer sur des projets en dehors de la WWE, elle n’a pas encore rompu son silence sur la question ou exclu un retour à la lutte professionnelle.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici