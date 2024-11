Mandy Rose épouse une ancienne star de la WWE [Photos]

Mandy Rose a épousé une ancienne star de la WWE.

Le 2 novembre, deux anciennes stars de la WWE, Mandy Rose (Amanda Saccomanno) et Tino Sabbatelli (Sabatino Piscitelli), se sont mariées. Environ 215 invités ont rejoint le couple alors qu’ils se mariaient au Park Chateau Estate & Gardens à East Brunswick, dans le New Jersey.

La liste des invités estimés comprenait l’ancien secondeur de la NFL Ray Lewis, le combattant de MMA Rashad Evans et les autres lutteurs de la WWE Sonya Deville, CJ Perry, Indi Hartwell, Cora Jade, Jacy Jayne et Roxanne Perez.

Parler à PersonnesRose a partagé :

Je rêvais de marcher dans l’allée, j’ai créé des tableaux Pinterest et des tableaux de vision, etc. J’ai réalisé que ce qui compte vraiment, c’est que les personnes qui nous entourent lors de notre mariage sont celles qui comptent absolument le plus pour nous. La vie est trop courte et nous devons chérir ces moments privilégiés car nous n’avons qu’une seule vie à vivre.

L’ancienne championne féminine de NXT a en outre partagé :

Sabby et moi avons vécu beaucoup de choses ensemble, et beaucoup de membres de notre famille et de nos amis à la WWE savent à quel point nous avons eu beaucoup d’épreuves et de tribulations. Mais Dieu savait que nous étions ensemble, donc à la fin, c’était destiné, et je sais que cela semble cliché, mais « tout arrive pour une raison ». «

Ancien joueur de football, Tino Sabbatelli a rejoint la WWE en 2014 et a fait partie de la liste jusqu’en 2020. Son épouse, Mandy Rose, est plusieurs fois championne de la promotion et en a fait partie de 2015 à 2022.

Plus de détails sur le mariage de Mandy Rose

Le couple de jeunes mariés devrait passer sa lune de miel aux Maldives et poursuivre sa vie de famille. Parler à PersonnesRose a partagé :

Nous sommes prêts à franchir la prochaine étape et à fonder une famille. Nous avons tous les deux vécu beaucoup de choses au cours de notre carrière sportive professionnelle, nous avons donc beaucoup sacrifié au fil des années où nous savons maintenant que cela en valait la peine pour la vie que nous vivons ensemble aujourd’hui.

Selon un rapport de Personnesleur mariage avait un thème « château français » et une palette de couleurs de tons mauve, nu, blush doux et blanc. Rose portait également une robe Dream Couture de Laura’s Boutique & Bridal à Carmel, New York.

Le gâteau de mariage était un gâteau à cinq étages de la boulangerie de Staten Island Vincenzo Salvatore en trois saveurs : noir et blanc classique, miel vanille, mascarpone au gingembre et expresso chocolat-noisette.

Manhattan s’est produit à la réception du couple et a fait danser tout le monde sur leur musique.

Rose a lutté pour la dernière fois en 2022 avant sa sortie de la WWE et n’a pas encore décidé d’un retour. Elle explore actuellement sa carrière dans le fitness, le mannequin et en ligne.

