Mandy Rose conserve son titre, Bron Breakker bat Von Wagner

WWE NXT a diffusé un épisode fascinant rempli d’action à indice d’octane élevé et d’incroyables théâtres de lutte. Deux matchs de championnat majeurs étaient au programme de l’épisode du 15 novembre de la marque d’or.

Mandy Rose a réglé sa querelle avec Alba Fyre tandis que Bron Breakker affrontait le géant Von Wagner. Ailleurs dans la série, Indi Hartwell espérait poursuivre sa récente séquence chaude lorsqu’elle a affronté Tatum Paxley. La carte de match a été surmontée d’un drame intense qui s’est déroulé dans la nuit.

Le légendaire Shawn Michaels était dans l’émission et a fait une annonce massive pour la nouvelle date limite NXT. Booker T a aidé à faciliter la signature du contrat pour le match revanche de Wes Lee et Carmelo Hayes pour le championnat nord-américain NXT.

Passons directement aux faits saillants de l’épisode captivant du mardi soir de WWE NXT :

Match pour le titre NXT : le champion Bron Breakker affronte Von Wagner

Le champion NXT Bron Breakker et son concurrent Von Wagner ont ouvert l’épisode alors qu’ils se rencontraient enfin à l’intérieur du ring avec le titre en jeu. Wagner a dominé tôt et a profité de la distraction de M. Stone. Les rivaux ont montré à tour de rôle leur athlétisme, mais c’est le colossal Wagner qui a étouffé le champion sur les marches en acier. Wagner a hissé le champion dans les airs et il semblait que nous avions un nouveau champion, mais Breakker a répliqué avec une lance féroce et a conservé son titre dans une rencontre acharnée.

Zoey Stark aborde l’univers de la WWE

Zoey Stark s’est adressée à l’univers NXT après avoir tourné le dos à l’ancienne partenaire de l’équipe d’étiquettes Nikkita Lyons, mettant en garde la division féminine NXT. Stark a déclaré qu’elle était fatiguée de porter le poids d’une équipe, marre de se sacrifier pour les autres, et qu’elle est maintenant prête à s’en prendre à tout concurrent qui se dresse sur son chemin.

Tag Team Action : Indus Sher contre Jake Fingado et George Cannon

Sanga et Veer de l’Indus Sher ont anéanti Cannon et Fingado, les jetant et les enfonçant à l’intérieur du ring. Après une démonstration dominante, Veer a connecté le coude plongeant sur Cannon et a remporté une victoire par chute. Les géants indiens ont alors appelé les Creed Brothers pour un combat.

Choc des titans : Apollo Crews contre JD McDonagh

JD McDonagh et Apollo Crews avaient en vue le titre massif de NXT, et ils travaillent ensemble pour l’obtenir. McDonagh, qui venait de blesser Axiom la semaine précédente, sauta sur Crews et en profita tout de suite. Les équipages ont commencé à s’impatienter au fur et à mesure que le match progressait et ont jeté McDonagh à l’extérieur du ring, claquant d’abord sa colonne vertébrale sur la table d’annonce.

McDonagh a récupéré et les deux stars ont échangé des coups et des tentatives de quasi-chute pendant les minutes suivantes. Au dernier moment, la tentative de corde supérieure de McDonagh a été contrée par Crews et il a saisi l’opportunité avec un slam pop-up pour assurer la victoire.

Carmelo Hayes et Wes Lee mettent la plume sur papier

Booker T a maintenu l’ordre lors de la signature du contrat et a gardé Wes Lee, Carmelo Hayes et Trick Williams sous contrôle. Même après la signature du contrat, Booker T a ordonné qu’aucune mesure ne soit prise avant la semaine suivante et que les lutteurs doivent respecter sa décision, sinon ils devront en supporter les conséquences.

Tag Team Action: The Dyad contre Brooks Jensen et Josh Briggs

La Dyade devient de plus en plus dangereuse, comme en témoigne leur utilisation de la pleine puissance de Schism. Malgré le déluge d’attaques de Briggs et Jensen, The Dyad a prévalu grâce à l’aide au bord du ring d’Ava Raine et de Kiana James, ce qui a distrait Fallon Henley et Jensen. Briggs a été laissé sans défense sur le ring avec les deux membres de The Dyad et a succombé à leur infraction en tandem. Il a pris un vicieux souffleur à double poumon des furieux Rip Fowler et Jagger Reid, ce qui a permis à The Dyad d’obtenir une autre énorme victoire.

Shawn Michaels annonce l’événement Survivor Challenge

La superstar vétéran de la WWE, Shawn Michaels, a annoncé que NXT Deadline inclurait un nouveau match dans lequel cinq hommes et femmes participeraient à des matchs séparés du Iron Survivor Challenge. La personne qui marque le plus tombe en 25 minutes et gagne. Cette annonce a absolument élevé la barre de l’événement à un nouveau niveau et les fans seront désormais impatients de voir comment cela se déroulera plus tard cette année.

Match en simple : Indie Hartwell contre Tatum Paxley

Indie Hartwell a utilisé sa nouvelle méchanceté contre Tatum Paxley pour se rétablir en tant que candidate au championnat féminin NXT. Après une surtension inquiétante, Hartwell a battu Paxley et ne lui a jamais donné l’occasion de riposter. Elle a finalement arraché le masque de Paxley qui protégeait son nez cassé et l’a jeté à Ivy Nile au bord du ring. L’impitoyable Hartwell a ensuite livré sa chute roulante spéciale et a remporté la victoire.

Last Woman Standing Match: le championnat féminin NXT en jeu

Mandy Rose et Alba Fyre ont été impliquées dans des combats, des matchs et des barrages aveugles au cours des épisodes précédents de NXT. Mais cette fois, la querelle allait se terminer alors que le championnat féminin NXT était en jeu dans un Last Woman Standing Match.

Fyre a ciblé la jambe de Rose dès le début, la laissant sensiblement entravée. Les deux ont immédiatement commencé à se matraquer. Rose a presque gagné après que Fyre ait été jeté sur les marches en acier après une bataille à l’extérieur. Isla Dawn est apparue de nulle part, avec Rose apparemment en panne pour le décompte après quelques allers-retours. La «sorcière des temps modernes» a craché du venin et a jeté Fyre du haut d’une échelle et à travers la table des annonces pour gagner et conserver son titre après un affrontement à indice d’octane élevé avec la dernière femme debout.

