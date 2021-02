Mandy Moore fait de la place pour bébé.

La femme enceinte C’est nous star, qui a annoncé qu’elle attendait un bébé en septembre de l’année dernière, vient de révéler exactement comment elle prépare sa maison pour son nouveau membre de la famille. Elle a partagé des photos de la crèche de son premier enfant avec son mari et le musicien Dawes Taylor Orfèvre arrive, et cela semble être l’endroit idéal pour que leur petit repose la tête.

L’actrice a publié les photos de la pièce sur son histoire Instagram, qui ont été partagées à l’origine par l’architecte d’intérieur de Mandy Sarah Sherman Samuel.

Sur une photo de l’un des designers de la pépinière, Sarah a écrit: «Pendant ce temps à Los Angeles, nous installons une pépinière spéciale pour [a] petit garçon », ajoutant qu’elle supervisait via FaceTime depuis qu’elle a dû repousser son voyage.

Il n’y a pas de canards ni de lapins ici. Au lieu de cela, la chambre dispose d’une peinture murale en noir et blanc de fleurs et de plantes, ainsi que d’un lit de jour, d’un tapis blanc et d’un surplomb à baldaquin.