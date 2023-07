Mandy Moore révèle que son fils Gus, 2 ans, est atteint du syndrome de Gianotti-Crosti : « Parfois, on se sent tellement impuissant »

Mandy Moore a révélé que son fils de deux ans, Gus, souffrait du syndrome de Gianotti-Crosti, une affection cutanée rare qui provoque une éruption cutanée accompagnée de cloques et de démangeaisons chez les enfants selon WebMD.

Dans des publications sur son histoire Instagram, l’actrice de 39 ans a détaillé comment Gus, qu’elle partage avec son mari Taylor Goldsmith, s’est réveillé samedi avec une mystérieuse éruption cutanée, qui était initialement difficile à diagnostiquer malgré des visites chez plusieurs médecins.

« Ce gentil garçon s’est réveillé avec une éruption cutanée folle samedi matin », a écrit la star de « This Is Us » sur une photo de Gus léchant une sucette dans ce qui semblait être un cabinet médical.

Elle a poursuivi : « On a pensé à une poussée d’eczéma ? Chêne vénéneux ? Allergie. On a essayé de déduire ce que ça pouvait être et on a tout fait pour l’aider à se soulager des démangeaisons. »

« Je suis allé aux soins d’urgence. Pédiatre. Dermatologue. Dermatologue pédiatre. Pendant tout ce temps, il sourit et continue comme la rock star qu’il est. »

Dans un autre article, l’interprète de « Candy » a expliqué que les médecins avaient finalement pu identifier l’état de la peau de Gus comme étant le syndrome de Gianotti-Crosti.

« Il s’avère que c’est une éruption virale infantile qui apparaît spontanément, appelée syndrome de Gianotti-Crosti », a écrit Moore sur une image de Gus dans laquelle les jambes de l’enfant étaient couvertes de plaques rouges de peau.

« C’est partout sur ses jambes et ses pieds (aïe) et sur le dos de ses bras, mais nulle part ailleurs », a-t-elle ajouté. « Il n’y a rien d’autre à faire qu’une crème stéroïde et du Benadryl le soir. Et ça peut durer 6 à 8 semaines. Ooooof. Quelqu’un a-t-il déjà vécu ça ? »

Moore a conclu en partageant une autre photo de Gus et s’est ouvert sur les défis de la parentalité.

« Tout cela pour dire que ce truc de parent est bizarre et difficile et parfois on se sent tellement impuissant (et oui, je suis très reconnaissant que ce ne soit qu’une démangeaison de la peau) », a admis le natif du New Hampshire. « Les enfants sont résilients et tant qu’il sourit, tout va bien. »

Selon l’Organisation nationale des maladies rares, le syndrome de Gianotti-Crosti est une « maladie rare de la peau affectant les enfants âgés de neuf mois à neuf ans ».

Les principaux symptômes peuvent inclure des cloques sur la peau des jambes, des fesses et des bras. » NORD a également noté que le trouble est généralement précédé d’une infection virale sous-jacente.

En plus de Gus, Moore et Goldsmith, qui se sont mariés en 2018, sont également les parents d’Oscar « Ozzie » Bennett, neuf mois.

Le mois dernier, l’actrice de « A Walk to Remember » a évoqué le « chaos » qu’elle et le chanteur de Dawes vivent quotidiennement en tant que parents de deux tout-petits.

« Ces mecs dirigent mon cœur », a écrit Moore en légende d’un cliché de Gus et Ozzie. « Chaque nuit, Taylor et moi tombons dans le lit après les avoir posés; après nous être redressés du chaos du dîner / bain et nous être préparés pour le lendemain matin, et nous discutons de la journée…. Et à quel point tout à fait non-stop et gratifiant c’est. »

Elle a poursuivi: « Vous ne savez jamais ce que la journée apportera et vous faites de votre mieux, n’est-ce pas? »

« Tout cela pour dire que je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. Je veux dire, j’ai hâte de me sentir modérément bien reposé au cours de la prochaine décennie? Mais [shrug emoji] », a conclu Moore.