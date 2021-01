Si Mandy MooreLes portraits de grossesse de cette femme en sont une indication, alors elle va avoir un petit garçon élégant.

Le vendredi 15 janvier, la future maman a partagé un aperçu de sa séance photo avec Jenna Jones sur Instagram. Elle a légendé la photo en noir et blanc, « Presque là ».

le C’est nous L’actrice a partagé des photos supplémentaires d’elle-même dans une robe Monique Lhuillier et une petite robe noire Jonathan Simkhai sur son histoire Instagram, où elle a appelé son fils « BBG ».

Il est clair que Mandy a hâte de rencontrer enfin son petit. Dans son discours d’acceptation du People’s Choice Award 2020, elle a déclaré: « À l’amour de ma vie, Taylor, je suis tellement excitée d’amener ce petit garçon dans ma vie avec vous. »

Mais mari Taylor Goldsmith semble définitivement qu’il est plus excité. Sur le musicien Instagram, il se décrit comme un « futur papa » dans sa biographie. De plus, il m’a dit que 2021 sera sa « meilleure » année et celle de Mandy, et il ne faut pas un génie pour comprendre pourquoi.