Mandy Moore partage la belle signification du nom inhabituel de son petit garçon

Mandy Moore a enfin révélé le nom de son petit garçon.

La chanteuse et actrice, 36 ans, a récemment donné naissance à son premier enfant avec son mari Taylor Goldsmith.

Et dans une publication émouvante sur Instagram, elle a partagé la belle signification du nom de son fils – août.

«Gus est là. Notre gentil garçon, August Harrison Goldsmith. Il était ponctuel et est arrivé juste à sa date d’accouchement, pour le plus grand plaisir de ses parents », a écrit Mandy dans un message d’annonce plus tôt cette semaine.

« Nous étions prêts à tomber amoureux de toutes sortes de façons inédites, mais cela va au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. »

Et maintenant, la star de Princess Diaries a expliqué pourquoi elle avait choisi ce nom magnifique.







(Image: FilmMagic)



À côté d’un doux claquement de la précieuse couverture de son fils, elle a écrit: «C’était en août dernier quand @taylordawesgoldsmith et j’ai découvert que nous avions un garçon (c’est aussi le mois de la naissance de Taylor) et nous avons toujours aimé le nom … donc cela a été réglé très tôt dans notre livre.

«Puis, pour notre anniversaire en novembre, T m’a offert cette couverture avec le« A »(pour Amanda) fabriqué à partir de tissu supplémentaire de ma robe de mariée et le« T »(pour Taylor) de sa chemise de mariage.

«Ressenti comme une fusion très appropriée de toute notre histoire. J’ai hâte de transmettre cela à notre doux jour d’août.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



La star de This Is Us a annoncé qu’elle attendait son premier enfant en septembre de l’année dernière.

Parallèlement à une série de clichés de sa bosse florissante, elle a écrit: « Baby Boy Goldsmith arrive début 2021. »

L’actrice a déjà été incroyablement ouverte sur son désir d’avoir des enfants avec Taylor.







(Image: Instagram)



« Il me fait fondre. Je ne peux imaginer de meilleur partenaire », a-t-elle déjà dit Charme .

Le couple génétiquement béni s’est marié en 2018 après s’être fréquenté pendant deux ans.