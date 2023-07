Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

De nombreux acteurs étaient sur les lignes de piquetage pour soutenir la grève en cours du SAG-AFTRA le 18 juillet, y compris C’est nous alun Mandy Moore39. Lors d’un entretien avec Le journaliste hollywoodien, la beauté brune a révélé qu’elle avait reçu des « centimes » sur ses chèques résiduels en streaming pour la série. « Je parlais avec mon chef d’entreprise qui a dit qu’il avait reçu un résidu pour un centime et deux centimes », a expliqué Mandy au point de vente.

À un moment donné, le Une promenade inoubliable La star a déclaré qu’elle avait reçu « de très petits chèques, comme des chèques de 81 cents ». Au cours de la conversation, qui a eu lieu à l’extérieur des studios Disney à Burbank, Mandy a expliqué l’importance de la question des résidus de streaming. « Le problème résiduel est un problème énorme », a-t-elle déclaré. « Nous sommes dans des positions incroyablement chanceuses en tant qu’acteurs actifs ayant participé à des émissions qui ont rencontré un énorme succès d’une manière ou d’une autre … mais de nombreux acteurs dans notre position pendant des années avant nous ont pu vivre des résidus ou au moins payer leurs factures. »

L’homme de 39 ans a joué dans la série à succès en tant que matriarche de la famille fictive Pearson pendant six saisons. C’est nous a été créée en 2016 et a diffusé son dernier épisode le 24 mai 2022. Elle a été rejointe sur les lignes de piquetage par Scandale alun Katie Lowes40. Katie a affirmé qu’elle « n’a rien reçu de substantiel », dans les résidus de streaming des accords de streaming de Disney avec Netflix et Hulu.



«Si vous êtes quelqu’un qui a eu la chance dans nos positions de faire plus de 120 épisodes d’une émission à succès au cours des années précédentes – il y a 10, 15, 20 ans – cette rediffusion serait la chose qui pourrait vous soutenir des années où J’ai fait ce petit projet ou je voulais aller faire une pièce de théâtre ou vous avez des enfants et vous avez une famille à subvenir aux besoins », a expliqué la femme de 40 ans. « Et ce n’est plus une réalité. Tout le modèle a changé. Comme beaucoup le savent, la grève SAG-AFTRA a commencé le 14 juillet après que le syndicat a déclaré qu’il n’était pas parvenu à un accord «équitable» avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP).

Mandy s’est également rendue sur Instagram le premier jour de la grève pour partager un carrousel de photos des lignes de piquetage. Certains de ses anciens C’est nous co-stars étaient également là, y compris Chrissy Metz42, et Jon Huertas, 53. « Jour 1. Fier d’être aux côtés de mes collègues membres @sagaftra et @wgawest exigeant un contrat équitable. #sagaftrastrike #wgastrong #unionstrong », Mandy a légendé le message avec les acteurs. En plus de la grève SAG-AFTRA, la grève de la Writers Guild of America (WGA) est en cours depuis le 2 mai.

