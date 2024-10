Mandy Moore fête le premier mois de la naissance de son troisième enfant

Mandy Moore célèbre le fait d’être une petite maman.

La maman de trois enfants s’est rendue sur Instagram avec un carrousel de jolies photos de son nouveau-né, qu’elle a nommé Lou.

« Un mois entier avec notre Lou. Le broyeur le plus affamé, le plus somnolent, le plus heureux du temps sur le ventre », a commencé sa légende Moore.

« C’est un rêve à tous points de vue et nous ne pouvons pas imaginer un monde sans elle… comme si elle avait toujours fait partie du tissu de notre famille. »

L’actrice a également exprimé sa gratitude envers son médecin, ses infirmières et sa doula pour avoir pris soin d’elle et de Lou.

« Toujours reconnaissante envers le meilleur OBGYN du monde, le Dr Hadar Waldman, nos excellentes infirmières L&D Rachel et Justice et notre extraordinaire doula @rebeccacoursey_photosandfilm pour l’avoir aidée à nous rencontrer sur terre. également par @rebeccacoursey_photosandfilm », a-t-elle écrit.

Moore et son mari Taylor Goldsmith ont accueilli Louise en septembre.

« Louise Everett Goldsmith est arrivée heureuse, en bonne santé, rapidement et juste à temps pour la saison de la Vierge », a écrit la fière maman sur Instagram le 25 septembre.

« Elle est la fille de nos rêves absolus et ses grands frères sont déjà aussi obsédés par elle que nous », a poursuivi Moore. « Je suis infiniment reconnaissant envers notre famille de 5 personnes (et nos trois grands) et je m’imprègne de chaque instant de cette période spéciale. »

Moore et Goldsmith, 39 ans, sont également les parents de leurs fils August « Gus », 3 ans, et Oscar « Ozzie », 1 an.