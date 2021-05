Mandy Moore et Gigi Hadid adorent les nouveaux vêtements pour bébé de Maisonnette

Regardons les choses en face, nous pourrions tous être un peu plus comme Mandy Moore. Intelligent, cool, magnifique, très réussi, un goût impeccable et – oh mon seigneur – avez-vous vu à quel point son petit garçon Gus (alias August Harrison Goldsmith) est mignon? Bien que nous ne puissions pas réussir au niveau de Mandy dans tous les domaines de notre vie, nous pouvons au moins rendre nos bébés mignons au niveau de Gus en les habillant avec les mêmes vêtements de bébé de célébrités.

Samedi dernier, Moore a présenté Gus, 2 mois, à la fille de 5 semaines de ma copine Hilary Duff, Mae. La douce playdate a rencontré des millions de «awwww» collectifs sur Instagram, sans doute en partie à cause de l’adorablement habillé des deux bébés célèbres. Nous n’avons pas d’informations sur l’origine de la robe estivale de Mae, mais Gus était habillé en tête-à-tête de la marque pour bébés Maison Me Baby, la marque privée axée sur les bébés pour la boutique en ligne pour enfants Maisonnette. Fondé par deux anciens Vogue Les membres du personnel, Maisonette Me et Maison Me Baby ont été les favoris sans prétention des célébrités, gagnant non seulement la dévotion de Moore, mais également de Gigi Hadid.

Nous nous pâmons sur cette ligne qui se fait un nom avec des «essentiels surélevés» qui peuvent être habillés pour un rassemblement de vacances ou habillés pour un rendez-vous dans le parc, et est parfait pour les bébés qui brunch. Voici quelques-uns des favoris de Gus de la nouvelle marque pour bébés, ainsi que quelques-uns des nôtres.

1. Ensemble bébé cinq pièces, bleu

Crédit: Maisonette / Mandy Moore Cet ensemble de 5 pantalons et barboteuses à thème bleu est approuvé par Mandy Moore et Taylor Goldsmith.

Cet ensemble de cinq pièces de baby blues présente certains des favoris de Gus. Il comprend la combinaison une pièce Wilson que Gus portait lors de son premier rendez-vous avec Mae, ainsi que le pantalon Ricki et le t-shirt à manches courtes Kai. Cet ensemble est une garde-robe de printemps presque complète avec cinq pièces mix-and-match, toutes fabriquées à partir de coton certifié GOT.

Obtenez l’ensemble bébé de cinq pièces en bleu pour 88 $

2. Ensemble bébé cinq pièces, rose

Crédit: Gigi Hadid / Maisonette Gigi Hadid a publié des articles de cet ensemble de 5 pièces sur son Instagram ce printemps.

Gigi Hadid s’est rendue sur Instagram pour publier la version féminine de l’ensemble de cinq pièces susmentionné qu’elle a acheté pour sa fille, Khai. Cet ensemble, comme le bleu, est livré avec un chapeau, des leggings et des hauts interchangeables, mais il est également livré avec la plus mignonne barboteuse à bulles à rayures roses.

Obtenez l’ensemble bébé de cinq pièces en rose pour 88 $

3. Cardigan bébé Priya

Crédit: Maisonette Les épaules à volants de ce cardigan l’habillent sans être difficile.

Toute la ligne Maison Me Baby utilise à merveille les pastels doux, mais ce cardigan plus saturé apportera un peu d’audace à tout ensemble pour bébé. On adore les petits volants sur les manches.

Obtenez le cardigan Baby Priya en bande rose et beige pour 28 $

4. Ensemble Jaden Kimono

Crédit: Maisonette Cet ensemble kimono devient plus doux au fur et à mesure que vous le lavez.

Cet ensemble deux pièces en coton froissé est le cadeau parfait pour une fête de naissance sans distinction de sexe. Il est à la fois confortable et léger et il devient plus doux à chaque lavage. Le pantalon est facile à enfiler avec une taille élastique et le haut cache-cœur est aéré et permet beaucoup de mouvement.

Obtenez l’ensemble Jaden Kimono pour 36 $

5. Veste matelassée Esme

Crédit: Maisonette Cette veste fleurie est une pièce parfaite pour faire passer les bébés du printemps à l’été.

Le printemps fleurit avec cette veste bleue imprimée bleuet. Fabriquée à partir de tissu de gaze de coton, cette veste ultra-douce est la pièce de transition parfaite pour les intempéries entre les saisons. Les détails de gribouillis matelassés et les boutons-pression argentés brillants rendent cette veste très spéciale.

Obtenez la veste matelassée Esme pour 54 $

6. Body Eden à volants et épaules

Crédit: Maisonette Les volants de ce grenouillère le rendent si polyvalent.

Habillée ou habillée, cette combinaison polyvalente à épaules volantes peut être portée n’importe où et est aussi belle seule qu’avec un legging ou une jolie petite jupe. C’est un basique «à porter n’importe où» qui est assez confortable pour le ventre, mais assez habillé pour un brunch de la fête des mères.

Obtenez le body à épaules volantes Eden pour 20 $

7. Body à manches longues Reagan

Crédit: Maisonette Nous adorons le vert profond et neutre de ce maillot de bain une pièce.

Ce body vert foncé à manches longues est parfaitement neutre en matière de genre et constitue un basique confortable à porter au quotidien. Nous sommes des ventouses pour les épaules, ce qui facilite l’enfilage, et le fond à pression permet de changer de couche simplement.

Obtenez le body à manches longues Regan en sauge pour 14 $

