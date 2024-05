Mandy Moore est enceinte ! L’actrice attend son troisième bébé, une fille, avec son mari Taylor Goldsmith : « Je ne peux pas attendre »

Moore et son mari sont déjà parents de fils Augustus « Gus », 3 ans, et Oscar « Ozzie », 19 mois.

Mandy Moore/Instagram ; Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Mandy Moore/Instagram ; Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Mandy Moore (à droite) et ses deux fils (à gauche) » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/hR6TPOHKYdOAy4ZPUq3WKw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs.com/en/people_218/81a035bf81b8623394cdc0d4a61e6e37″ class= »caas-img »/> Mandy Moore/Instagram ; Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Mandy Moore (à droite) et ses deux fils (à gauche)

Celui de Mandy Moore la famille va s’agrandir d’un membre de plus !

Le Emmêlé l’actrice de 40 ans a annoncé qu’elle attendait son troisième bébé avec son mari Taylor Goldsmithpartageant la nouvelle sur son Instagram.

En publiant une photo de ses deux fils Augustus « Gus », 3 ans, et Oscar « Ozzie », 19 mois, se tenant la main, les futurs grands frères et sœurs portaient chacun un T-shirt blanc. Gus a dit « Grand » et Ozzie a lu « Moyen ».

« Parfois, la vie imite l’art. Le troisième de nos Big Three arrive bientôt. J’ai hâte que ces garçons aient une petite sœur. 💓💓💓 », a écrit Moore dans sa légende.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des nouvelles juteuses sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain captivantes.

En rapport: Mandy Moore honore le « plus beau cadeau » d’être maman alors qu’elle célèbre le troisième anniversaire de son fils Gus : « Tellement chanceuse »

En octobre, Moore a parlé avec PEOPLE de sa famille de quatre personnesparlant de leurs traditions de vacances et de la transition de son fils aîné vers la maternelle.

« Je pense que nous sommes impatients de découvrir quelles seront ces traditions », avait-elle déclaré à l’époque. « Honnêtement, [Ozzie] était si petit l’année dernière, et nous étions ici sur la côte Est, ce qui était amusant en soi, de vivre cette nouvelle expérience.

« Mais nous allons bientôt déménager, et je suis donc ravi de m’installer, de m’enraciner et de découvrir quelles seront ces traditions. »

« Gus vient juste de commencer l’école maternelle, et j’ai l’impression que tout cela entraîne une nouvelle communauté et de nouvelles choses que l’on fait ensemble avec de nouveaux amis et ainsi de suite », a-t-elle déclaré. « Je suis donc ravi de continuer à voir où cela nous mène, et être à la maison cette année, je pense, va être particulièrement spécial. »

Quant à la façon dont ils célèbrent les moments spéciaux ensemble, Moore a déclaré que « la musique est une ligne directrice importante dans notre maison, jouer de la musique et chanter des chansons de Noël », révélant que son beau-père est également musicien. « La musique occupe une place importante dans nos vies et le sera toujours. »

En décembre dernier, Moore a amené ses deux fils à Disneyland, où ils ont pu rencontrer deux de ses « amis proches », Raiponce et Flynn Rider. L’actrice, qui a joué le rôle de Raiponce, est de Disney Emmêlés’est moquée de la rencontre dans sa légende Instagram.

« Gus n’est pas intéressé par Tangled et s’en fiche complètement que maman et Raiponce soient des ‘amis proches' », a-t-elle plaisanté.

« Maintenant, si je connaissais Lightning McQueen, ce serait une autre histoire 🤷‍♀️. Merci de nous avoir accueillis @disneyparks– tu es toujours magique, mais voir le monde à travers les yeux de Gus est un tout nouveau jeu de balle. »

Pour plus d’actualités People, assurez-vous de inscrivez-vous à notre newsletter !

Lire l’article original sur Personnes.