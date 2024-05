Mandy Moore est enceinte et attend son troisième bébé avec Taylor Goldsmith

Mandy Moore et Taylor Goldsmith sont au sommet du monde.

Le C’est nous ancien, qui partage des fils Août « Gus » Harrison3, et Oscar « Ozzie » Bennett19 mois, avec le Dawes musicien, a annoncé le couple attend son troisième enfant ensembleun bébé fille.

« Parfois, la vie imite l’art », a écrit Mandy, dont le personnage Rebecca Pearson a également eu trois enfants. Publication Instagram du 31 mai de ses deux fils portant des chemises sur lesquelles on pouvait lire respectivement « Big » et « Middle ». « Le troisième de nos Big Three arrive bientôt. J’ai hâte que ces garçons aient une petite sœur. »

Avant de partager la grande nouvelle du couple, l’interprète de « Candy » a partagé son envie d’agrandir sa famille.

« À vrai dire, je n’ai pas fermé la porte à une famille plus nombreuse », a déclaré Mandy. E! Nouvelles en mars 2023. « Je ne sais pas à quoi pense mon mari. Je sais qu’en ce moment, il dit un peu : ‘Quoi ? C’est fou ! C’est tellement dur.’ Et c’est tellement difficile. C’est non-stop, tout le monde est sur le pont en ce moment, alors peut-être, mais je ne sais pas.