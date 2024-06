Mandy Moore est enceinte de son troisième enfant ! La star de 40 ans révèle le sexe du bébé qu’elle attend avec son mari Taylor Goldsmith

Mandy Moore a annoncé vendredi qu’elle attendait un troisième enfant avec son mari Taylor Goldsmith.

L’actrice de 40 ans de This Is Us a déjà deux enfants avec son conjoint musicien : des fils Gus, deux ans, et Ozzie, un.

L’annonce a été faite sur Instagram alors qu’elle publiait une photo de Gus avec une chemise qui disait « grand » et d’Ozzie avec un haut qui disait « milieu ».

« Parfois, la vie imite l’art. Le troisième de notre propre Big Three sera bientôt disponible. J’ai hâte que ces garçons aient une petite sœur », a écrit Mandy dans sa légende Instagram, confirmant qu’elle attend une fille.

« La vie imite l’art » fait référence à son personnage de This Is Us.

Cela vient après qu’elle a déclaré qu’on lui avait dit un jour qu’elle avait de faibles chances de tomber enceinte.

Elle a révélé dans une publication sur Instagram qu’un médecin avait jeté un éclairage négatif sur sa possibilité d’être mère.

L’ancienne de This is Us a posté une photo d’elle lorsqu’elle était enfant avec ses chats à ses côtés alors qu’elle racontait son histoire.

Mandy – qui était radieuse dans une robe rouge scintillante aux Critics Choice Awards – a commencé : » J’ai toujours voulu être maman.

« Avant de mettre au monde mes deux garçons avec mon amour, @taylordawesgoldsmith, j’étais maman de nombreux chats et parfois d’autant de chiens (et certes aujourd’hui, je le suis toujours) », a commencé sa légende.

Elle a ensuite partagé : « Mais il fut un temps où je pensais que je ne pourrais peut-être pas avoir d’enfants. Je me souviens quand le médecin m’a dit qu’il y avait peu de chances de tomber enceinte… et puis, à notre grande surprise, je suis tombée enceinte de Gus.

Elle a ensuite partagé à quel point elle aimait être mère.

« La maternité est un cadeau magnifique, désordonné et sans sommeil et avoir deux enfants de moins de deux ans… ouf !!! », a-t-elle déclaré.

Et elle a révélé que son rôle dans This Is Us l’avait aidée à se préparer à devenir maman.

« Jouer Rebecca sur #ThisIsUs m’a en fait un peu préparé, comme changer une couche pour la première fois et courir partout avec des « triplés », a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi en disant qu’elle se rendait compte qu’elle ne réussirait pas tout le temps.

« Rebecca Pearson l’a très bien dit : « C’est mon travail de rester là, les bras grands ouverts, en attendant que tu puisses peut-être un jour tomber à l’intérieur si tu en avais besoin », a-t-elle écrit.

« Et si tu le fais, je t’aimerai. Et si tu ne le fais pas, je t’aimerai aussi – parce que c’est ce que signifie être parent.

« Vous verrez un jour », a-t-elle ajouté.

« Et à cela je dis : Rebecca, je le vois ! #ThisIsUs et #ThatWasUs @thatwasus.’

Plus tôt, la star de A Walk to Remember a parlé des problèmes médicaux qu’elle avait avec son utérus qui ont amené son médecin à lui dire qu’elle ne pourrait peut-être jamais tomber enceinte.

Elle a donc subi une intervention chirurgicale pour tenter de résoudre les problèmes, qui pourraient être de l’endométriose.

« En raison de ce problème avec mon utérus, j’hésitais beaucoup à y croire et à y mettre du crédit », a-t-elle déclaré dans une interview en 2021 avec Barboteuse. «Je retenais en quelque sorte mon souffle jusqu’à 12 semaines.»

Et avec la naissance d’Ozzie, elle a pris conscience des défis d’être maman de deux enfants de moins de deux ans avec E! Nouvelles. À l’époque, elle avait déclaré qu’elle n’excluait pas d’avoir un troisième enfant.

« Honnêtement, je ne sais pas si vous pouvez tout faire, mais en tant que maman, en tant que mère qui travaille, je fais de mon mieux », a-t-elle noté.

«Et j’essaie simplement d’avoir en quelque sorte de la grâce pour moi-même et de reconnaître que chaque jour va me poser un obstacle différent et juste de trouver mon chemin à travers. Continuez à mettre un pied devant l’autre.