Mandy Moore envoie un message mignon à Wilmer Valderrama après la naissance de bébé

Cependant, les choses n’ont pas toujours été roses entre les ex. En 2006, quatre ans après leur rupture, Wilmer a parlé de sa vie sexuelle avec Mandy lors d’une interview sur Howard Sternémission de radio.

« Le sexe avec Mandy était bon, » dit-il crûment, « mais ce n’était pas comme une tarte aux pommes chaude. »

Cette même année, le agendas princesse l’actrice a dit Elle magazine ses remarques étaient « complètement collantes, même pas vraies et cela me faisait mal parce que je l’aime bien ».

«Je suis sortie avec lui quand j’avais 16 et 17 ans», a-t-elle noté. « Je l’aime et je l’aime toujours, et c’est un très bon ami et c’est pourquoi j’ai été si choqué par ça parce que non seulement c’était un mensonge, mais c’était tellement différent de lui, c’était tellement inhabituel. »

En 2018, Mandy a discuté des commentaires passés de Wilmer lors d’une interview avec Howard, disant à l’hôte: «C’est un très bon ami et c’est pourquoi j’ai été si choqué parce que non seulement c’était un mensonge, mais c’était tellement différent de lui, c’était si inhabituel. «

Mandy s’est souvenue de sa conversation avec Wilmer après son entretien, en disant: « Je me souviens qu’au moment où il a essayé de l’expliquer, il s’est peut-être fait prendre, il a peut-être insinué plus qu’il ne l’a dit.

«Pourquoi en parleriez-vous à qui que ce soit et mentiriez-vous à ce sujet?