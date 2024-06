Mandy Moore enceinte du bébé n°3 : voir son annonce

Les co-stars de « This Is Us » de Mandy Moore ont eu les meilleures réactions à l’annonce qu’elle attendait son troisième enfant.

Moore a partagé une série de photos sur Instagram Le 31 mai, avec ses anciennes co-stars et co-animateurs actuels du podcast « That Was Us », Sterling K. Brown et Chris Sullivan, réagissant à l’annonce de sa grossesse.

Dans les clichés, Brown, qui incarnait le fils de Moore à l’écran, Randall Pearson, et Sullivan, qui incarnait son ancien gendre Toby Damon, semblaient tous deux réagir en temps réel avec un large éventail d’expressions faciales.

En savoir plus

Sur la première photo, Brown s’est couvert la bouche avec ses mains et Sullivan avait l’air choqué, tandis que Moore s’est simplement assis et a souri. Dans le deuxième cliché, Brown avait la bouche ouverte et Sullivan sourit pendant que Moore riait. La dernière image montrait Brown embrassant Moore dans un câlin tandis que Sullivan s’asseyait et souriait au duo.

Moore a écrit une note touchante dans la légende à propos de ce moment, en écrivant : « Lorsque vous annoncez à la famille, votre grande nouvelle est filmée. »

Brown a réagi à la nouvelle dans la section commentaires en écrivant : « Vous m’avez bien eu !!!! Félicitations mon ami!!!! »

Le compte Instagram officiel du podcast à revoir a également partagé un doux commentaire en guise de clin d’œil à la série, en écrivant : « Il y a bientôt trois nouveaux grands en ville ! »

Moore a initialement annoncé qu’elle était enceinte de son troisième bébé tout en rendant hommage à son émission à succès « This is Us ».

Elle a posté une photo de ses fils Gus, 3 ans, et Ozzie, 1 an, sur Instagram portant des T-shirts portant l’inscription « Big » et « Middle ». Moore a légendé l’image en faisant référence à son émission à succès « This Is Us », diffusée de 2016 à 2022 : « Parfois, la vie imite l’art. Le troisième de nos propres Big Three arrive bientôt. J’ai hâte que ces garçons aient un petite sœur. »

En savoir plus

En plus de recevoir l’amour de Brown et Sullivan face à face, elle a été comblée d’amour de la part de ses anciennes co-stars dans la section commentaires de son message d’annonce.

« Mannnnndyyyyyy !!! Awwwwwwwwwwwwww!!!! Toutes nos félicitations!!! » Chrissy Metz, qui a interprété sa fille à l’écran Kate Pearson dans la série, a écrit dans les commentaires.

Susan Kelechi Watson, qui incarnait la belle-fille de Moore, Beth Pearson, a ajouté : « Nous non plus. »

Recommandé

« Félicitations », a partagé Eris Baker, qui incarnait la petite-fille de Moore, Tess Pearson, dans les commentaires.

Moore partage ses enfants avec son mari Taylor Goldsmith, qui agit en tant que parent prêt à s’habiller avec des costumes fous pendant qu’elle prépare les déjeuners et les rendez-vous chez le médecin, a-t-elle partagé lors d’une apparition en octobre 2023 dans AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna.

Moore et Goldsmith, leader du groupe folk-rock Dawes, ont une atmosphère très musicale dans leur maison, mais elle a ri en disant que Gus n’aime pas toujours entendre ses parents chanter.

Moore a également expliqué ce que signifie être mère de deux enfants et a déclaré que même si cela a été une expérience « sauvage » pour elle, elle aimerait toujours accueillir plus d’enfants à l’avenir.

« Je suis l’une d’une famille de trois », a-t-elle déclaré, « donc je ne peux pas imaginer un monde sans frères et sœurs, et j’ai toujours su que si j’avais la chance d’avoir une famille, j’adorerais en avoir plus d’une. Mais Je n’avais pas réalisé que lorsque le second est sorti, je me disais : « Je pense que je peux refaire ça. » Mon mari pense que je suis folle. »

Elle a ajouté : « Je n’ai pas fermé cette porte. »

Elle ne l’a certainement pas fait.

En savoir plus

En l’honneur de la fête des mères 2024, Moore a écrit sur un carrousel Instagram avec ses garçons et a écrit qu’être mère est « le plus grand club et vraiment le travail le plus épuisant et exaltant que j’ai jamais eu la chance de faire ».