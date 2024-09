Mandy Moore, enceinte, dit qu’elle est suivie en attendant son troisième bébé – NBC10 Philadelphie

Initialement publié sur E! En ligne

Mandy Moore en a eu assez.

La femme enceinte « C’est nous » La star, qui attend son troisième enfant avec son mari Taylor Goldsmith, s’est exprimée sur les réseaux sociaux le 16 septembre après avoir remarqué qu’une voiture la suivait.

« Je suis littéralement sur le point d’accoucher, d’un instant à l’autre, d’un jour à l’autre », a préfacé Moore dans la vidéo Instagram Story, « et ces derniers jours, il y a quelqu’un qui m’a suivi – ou nous a suivis – dans sa voiture, partout. »

L’homme de 40 ans a ensuite expliqué que lors d’une course en solo, « j’ai remarqué que ce type se retournait et me suivait, grillait les feux rouges, brûlait les panneaux d’arrêt et faisait tout ce genre de choses, et je me suis dit : « Tu en fais beaucoup trop. Je t’ai remarqué. Beurk. » »

Moore, qui partage avec Goldsmith ses fils August « Gus » Harrison, 3 ans, et Oscar « Ozzie » Bennett, 22 mois, pense que la personne au volant était un paparazzi.

« Je suis agacée que ce travail existe encore – bonjour, nous avons les réseaux sociaux », a-t-elle expliqué. « Qui se soucie encore des gens qui prennent les photos des autres ? Mais ce qui m’agace aussi, c’est qu’ils pensent que je ne les vois pas ! »

Pourtant, l’interprète de « Crush » a clairement fait savoir qu’elle ne cherchait pas à attirer la pitié. « Ce n’est pas un truc de type « malheur à moi », a-t-elle expliqué. « C’est juste un aspect ennuyeux du travail qui n’existe généralement pas pour quelqu’un comme moi. J’ai juste un réel dégoût pour ça. »

Ce n’est pas la seule chose à laquelle Moore a dû faire face pendant sa grossesse. En juin, elle a révélé elle souffrait de mélasmaune affection cutanée qui provoque des points brun clair ou bleu-gris semblables à des taches de rousseur sur la peau.

Mais cela n’a pas empêché l’actrice de la voix de « Raiponce » d’attendre avec impatience son arrivée imminente. En mai dernier, elle avait partagé la nouvelle de sa grossesse – ainsi que le sexe du bébé – avec un doux clin d’œil à sa famille de « This Is Us ».

« Le troisième de nos trois grands arrive bientôt », a écrit Moore sur Publication Instagram à côté d’une photo de ses deux garçons, faisant référence aux « Big Three » de la série dramatique de NBC, les frères et sœurs Pearson. « J’ai hâte que ces garçons aient une petite sœur. »

Lors de la première de la nouvelle saison de « Dr. Death », Mandy Moore a raconté à Access Hollywood comment elle avait emmené son bébé Ozzie sur le plateau de tournage et elle a évoqué sa récente visite familiale à Disneyland. Sur place, l’actrice et son petit Gus ont posé avec Raiponce, à qui Mandy a prêté sa voix dans « Raiponce ».