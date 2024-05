Mandy Moore enceinte d’elle, le troisième bébé de Taylor Goldsmith

Famille de cinq personnes !

Mandy Moore a annoncé qu’elle était enceinte de son troisième enfant. disant à ses abonnés Instagram Vendredi, « parfois la vie imite l’art ».

La légende de l’actrice faisait référence à son passage dans « This Is Us », avec son personnage, Rebecca Pearson, élevant deux fils et une fille.

Mandy Moore est enceinte du bébé n°3.

L’actrice a révélé la nouvelle via Instagram vendredi.

Elle attend une petite fille. FilmMagie

Moore, qui est déjà mère de fils August, 3 ans, et Oscar, 1 an, a écrit qu’elle avait « le troisième en [her] posséder Big Three à venir.

Elle a conclu : « J’ai hâte que ces garçons aient une petite sœur. »

Les petits, surnommés Gus et Ozzie, ont fait une adorable apparition dans l’annonce alors qu’ils se tenaient la main dans des T-shirts « grands » et « moyens ».

Moore et son mari Taylor Goldsmith partagent déjà deux fils.

Gus est né en février 2021. mandymooremm/Instagram

Les frères portaient des shorts et des Crocs.

Moore et son mari, Taylor Goldsmith, sont devenus parents en février 2021, à la naissance de leur aîné.

Ozzie est arrivé en octobre de l’année suivante.

En octobre 2022, Ozzie a rejoint la famille. mandymooremm/Instagram

Les frères ont un lien « de rêve ». mandymooremm/Instagram

Moore s’est exclamé les parents le mois suivant, voir Gus créer des liens avec le nouveau-né était une expérience « de rêve ».

« Il a en fait été très gentil… et vraiment doux », a déclaré le chanteur lors de l’interview de novembre 2022. « Et je suis ravi d’avoir ces deux garçons si proches en âge, et j’espère qu’ils deviendront les meilleurs amis. »

Elle a noté qu’élever deux enfants de moins de 2 ans était un « défi », mais qu’elle et Goldsmith, 38 ans, essayaient de « surmonter l’insomnie ».

Moore et Goldsmith se sont mariés en 2018. Getty Images pour la Critics Choice Association

Le duo a commencé à se fréquenter trois ans auparavant après s’être rencontrés sur Instagram. mandymooremm/Instagram

Moore et le leader de Dawes sont mariés depuis novembre 2018, marchant dans l’allée trois ans après avoir commencé à sortir ensemble.

La candidate aux Golden Globes avait déjà épousé Ryan Adams en mars 2009.

L’ancien couple a finalisé leur divorce en 2016, Moore alléguant plus tard dans un rapport explosif que le chanteur, 49 ans, avait été émotionnellement violent et contrôlant, ce qui l’avait amené à s’excuser publiquement.