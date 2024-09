Mandy Moore donne naissance à son troisième enfant avec Taylor Goldsmith : découvrez son nom ! | Bébé, Naissance, Mandy Moore, Taylor Goldsmith | Just Jared : Actualités et potins sur les célébrités

Mandy Moore a donné naissance à son troisième enfant !

Le quadragénaire C’est nous actrice et son mari, Taylor Goldsmithsont désormais parents d’une petite fille nouveau-née.

Continuez à lire pour découvrir son nom…

Mandy commun« Lou est ici! Louise Everett Goldsmith « Elle est arrivée heureuse, en bonne santé, rapidement et juste à temps pour la saison de la Vierge. C’est la fille de nos rêves absolus et ses grands frères sont déjà aussi obsédés par elle que nous. Nous sommes infiniment reconnaissants envers notre famille de 5 (et nos trois grands) et nous profitons de chaque instant de cette période spéciale. »

Le couple est également parent de leur premier fils, Gus3, et deuxième enfant, Ozziequi aura 2 ans le mois prochain.

Félicitations à l’heureux couple pour le nouvel ajout à la famille !

