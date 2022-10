Mandy Moore donne naissance à son deuxième enfant, le présente sur Instagram : “Il est au-delà des mots”

Mandy Moore et son mari Taylor Goldsmith ont accueilli leur deuxième enfant ensemble, un fils nommé Oscar Bennett Goldsmith, qui est affectueusement surnommé Ozzie.

Le couple a annoncé la naissance du petit garçon sur Instagram, en publiant une série de photos d’eux tenant leur nouveau paquet de joie. La légende a célébré sa naissance et a souligné l’amour instantané qu’ils ont ressenti lorsque le bébé est arrivé.

“Ozzie est là ! Oscar Bennett Goldsmith est arrivé un peu en retard mais avec beaucoup d’aplomb (et une livraison plus facile/rapide que son grand frère, pour le plus grand plaisir de ses parents)”, a écrit Moore dans sa légende.

“Chaque adage est vrai : nos cœurs ont doublé de volume et l’immédiateté de l’amour est stupéfiante”, poursuit la légende de Moore. “Il est au-delà des mots et nous sommes tellement reconnaissants pour notre famille de quatre!”

Moore et Goldsmith sont déjà parents d’August Harrison Goldsmith, 1 an, qui est largement présenté sur Instagram de Moore et est surnommé Gus.

La star de “This Is Us” a annoncé sa deuxième grossesse en juin 2022 en publiant une photo de son fils aîné portant un t-shirt qui disait “Big Brother”. Elle a annoncé la nouvelle peu de temps après la diffusion de la finale de la série “This Is Us”, en écrivant: “Un chapitre incroyablement fondateur de ma vie vient de se terminer et le suivant, en tant que mère de deux enfants, est sur le point de commencer … et sommes-nous toujours aussi profondément reconnaissant et excité.”

Sa deuxième grossesse est survenue alors qu’elle était en tournée pour promouvoir son nouvel album “In Real Life”. Bien que la tournée ait été planifiée avant qu’elle ne découvre qu’elle était enceinte, elle pensait qu’elle serait toujours en mesure de continuer car elle a pu faire une tournée alors qu’elle était enceinte de son premier fils.

Le 28 juin, cependant, Moore a annoncé qu’elle avait décidé d’annuler sa tournée par souci pour sa santé et celle de son bébé à naître. Elle a admis ne pas avoir assez dormi sur la route et que tout le voyage avait un impact inattendu sur son corps.

“Bien que je pensais vraiment pouvoir passer à travers, la façon dont nous voyageons (de longues heures dans le bus et ne pas nous reposer correctement) a rattrapé son retard, fait des ravages et a rendu la tâche trop difficile pour continuer”, a-t-elle déclaré dans son annonce. . “Je sais que je dois faire passer ma famille et ma santé (et la santé de mon bébé) en premier, et le meilleur endroit pour moi en ce moment est à la maison.”

Pas plus tard que la semaine dernière, elle a posté une photo d’elle et de Gus en train de se câliner, disant qu’elle essayait de s’imprégner de tous les derniers instants en l’ayant comme enfant unique et en passant le plus de temps possible avec lui.