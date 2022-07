Mandy Moore dit qu’elle aura un accouchement sans médicament en raison d’une maladie sanguine rare

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mandy Moore a partagé qu’elle aura un accouchement sans médicament avec son deuxième enfant cet automne en raison d’une maladie sanguine rare.

Moore, 38 ans, a parlé de ne pas avoir de péridurale pendant l’accouchement en raison de son diagnostic d’une maladie auto-immune appelée purpura thrombocytopénique immunitaire (PTI).

“Mes plaquettes sont trop basses pour une péridurale”, a expliqué Moore dans une interview avec “Today Parents”. “C’était affreux. Mais je peux le faire une fois de plus. Je peux encore escalader cette montagne.”

Elle a poursuivi: “J’aimerais que les médicaments soient une option – l’idée qu’ils soient sur la table est tellement agréable. Mais nous allons simplement avancer comme nous l’avons fait la dernière fois.”

La star de “This is Us” et son mari, Taylor Goldsmith, partagent déjà leur fils de 17 mois, August, qu’elle a mis au monde sans médicament.

Jeudi, Moore a profité de son histoire Instagram pour partager une mise à jour positive sur sa grossesse jusqu’à présent.

“Je vais bien. Je dois juste continuer à faire vérifier mon sang – mes niveaux de plaquettes – tout au long de la grossesse. Ils sont bas, mais ils ont toujours été bas”, a déclaré Moore, a rapporté Today. “Mais je vais bien. Tout va bien.”

Selon la clinique Mayo, le PTI pourrait “entraîner des ecchymoses et des saignements faciles ou excessifs. Les saignements résultent de niveaux anormalement bas de plaquettes – les cellules qui aident à la coagulation du sang”.

Les femmes enceintes atteintes de ce trouble courent un “risque plus élevé de saignements abondants pendant l’accouchement”, a expliqué la clinique.

Moore a partagé que son manque de sommeil et son emploi du temps chargé l’inquiétaient pour la santé de son fils à naître. L’actrice a décidé de mettre fin à sa tournée “In Real Life” plus tôt.

“J’avais peur de nuire à mon [unborn] bébé et sa croissance », a-t-elle dit.

“J’attendais ça avec impatience depuis une décennie et demie”, a-t-elle déclaré à propos de son retour en tournée après 15 ans d’absence de la scène. “Mais en fin de compte, rien ne vaut votre santé et celle de votre bébé.”

Moore pris à Instagram le mois dernier et a déclaré qu’être en tournée alors qu’elle était enceinte était “trop ​​​​difficile”.

“Amis, c’est avec le cœur lourd et beaucoup de considération que je dois vous faire savoir que j’annule mes dates de spectacle restantes en 2022”, a écrit Moore.

Elle a poursuivi: “Ce fut un honneur et un rêve absolu de revenir sur scène le mois dernier, en jouant pour vous tous. Lorsque nous avons réservé ces spectacles, je n’étais pas enceinte et même si je pensais vraiment que je pouvais m’en sortir, la façon dont nous voyageons (de longues heures dans le bus et ne pas nous reposer correctement) a rattrapé son retard, a fait des ravages et a rendu la tâche trop difficile pour continuer.”

“Je sais que je dois faire passer ma famille et ma santé (et la santé de mon bébé) en premier et le meilleur endroit pour moi en ce moment est à la maison. Merci pour tout votre soutien tout au long du chemin et merci dans avance pour avoir respecté ma décision », a conclu Moore. “J’ai hâte de revenir bientôt pour apporter cette musique et montrer votre chemin !!”

Moore a annoncé sa grossesse sur Instagram En début juin. Le couple accueillera son deuxième fils à l’automne.